Sejm szykuje prawne trzęsienie ziemi! Kontrowersyjne ustawy na tapecie

Polska prezydencja w UE: nadzieje i wyzwania

Już na początku posiedzenia posłowie zapoznają się z programem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która przypada na pierwszą połowę 2025 roku. Dokument przedstawiony przez ministra ds. UE Adama Szłapkę podkreśla, że Europa stoi w obliczu niepewności spowodowanej trwającą agresją Rosji na Ukrainę, napięciami geopolitycznymi i presją migracyjną. Czy Polska sprosta tym wyzwaniom i poprowadzi Unię ku stabilności?

Czarnek wybuchł na Nowacką. "Niech się Pani nie ośmiesza"

Ustawa incydentalna: zmiany w rozstrzyganiu ważności wyborów

Wielkie emocje budzi tzw. ustawa incydentalna zgłoszona przez Polskę 2050. Projekt zakłada zmianę sposobu rozstrzygania ważności wyborów prezydenckich i uzupełniających do Senatu. Zamiast Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, decyzje miałyby zapadać w trzech izbach Sądu Najwyższego: Karnej, Cywilnej i Pracy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już spotkał się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Czy to początek prawnego trzęsienia ziemi?

Ustawa sankcyjna: mocny cios w zwolenników agresji

Kolejnym gorącym punktem obrad będzie nowelizacja ustawy sankcyjnej. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnych regulacji i jeszcze skuteczniej przeciwdziałać wspieraniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zmiany obejmują rozszerzenie katalogu zakazów i kar dla tych, którzy łamią sankcje. Czy to wystarczy, by skutecznie zablokować przepływ środków do agresora?

Sejm zajmie się także:

Ustawą o rynku mocy: Wprowadzenie aukcji uzupełniających na lata 2025-2028 ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Nowelizacją ustawy o ochronie cudzoziemców: Zaostrzenie przepisów ma przeciwdziałać wykorzystywaniu migracji przez Białoruś i Rosję.

Ustawą o broni i amunicji: Surowsze wymagania dla posiadaczy broni, w tym częstsze badania lekarskie dla osób powyżej 70. roku życia.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy AK

Posłowie będą debatować nad ustanowieniem 14 lutego Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. To hołd dla bohaterów walczących o wolność Polski podczas II wojny światowej.

Tak intensywne posiedzenie Sejmu może przynieść znaczące zmiany w polskim prawie i wpłynąć na nasze życie codzienne. Czy proponowane ustawy przejdą przez sejmowe sito? Jakie będą ich konsekwencje? Jedno jest pewne – nadchodzące dni przyniosą wiele emocji i mogą stać się punktem zwrotnym w polskiej polityce.

Poniżej galeria zdjęć: Gala otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zapraszamy.

