Trump grozi Iranowi, a UE bije na alarm! "Niedopuszczalne" słowa mogą wywołać katastrofę

Unia Europejska stanowczo potępia groźby Donalda Trumpa dotyczące ataków na irańską infrastrukturę cywilną.

Rzeczniczka KE ostrzega przed ryzykiem eskalacji konfliktu i konsekwencjami dla milionów ludzi.

Prezydent Trump postawił Iranowi ultimatum dotyczące Cieśniny Ormuz, co może mieć katastrofalne skutki.

Komisja Europejska z całą mocą sprzeciwiła się niedawnym oświadczeniom prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził atakami na kluczową infrastrukturę cywilną w Iranie, w tym mosty i elektrownie. Rzeczniczka KE, Anitta Hipper, podkreśliła w Brukseli, że Unia Europejska od zawsze opowiada się za dyplomatycznymi rozwiązaniami konfliktów, argumentując, że potencjalne uderzenia mogłyby dotknąć miliony ludzi nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i poza nim.

Dlaczego Unia Europejska reaguje tak stanowczo?

Hipper zaznaczyła, że ataki na infrastrukturę energetyczną niosą za sobą dalekosiężne konsekwencje społeczne i mogą prowadzić do niekontrolowanej eskalacji konfliktów.

"Oczekujemy od wszystkich stron konfliktu maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej oraz pełnego poszanowania prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego" – powiedziała.

Podkreśliła, że takie działania są niezgodne z prawem międzynarodowym i stanowią poważne zagrożenie dla stabilności regionu.

Przewodniczący Rady Europejskiej potępia groźby Trumpa

Do potępienia gróźb Trumpa dołączył przewodniczący Rady Europejskiej, Antonio Costa, który na platformie X (dawniej Twitter) napisał: "Wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza obiekty energetyczne, są niezgodne z prawem i niedopuszczalne". Costa dodał, że jego stanowisko dotyczy zarówno sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, co podkreśla uniwersalność zasady ochrony cywilów i infrastruktury.

Sytuacja wokół cieśniny Ormuz pozostaje niezwykle napięta, zwłaszcza po ultimatum postawionym przez Donalda Trumpa. Prezydent USA zagroził, że jeśli Iran nie spełni jego żądań dotyczących otwarcia cieśniny, amerykańska armia zbombarduje wszystkie mosty i elektrownie w tym kraju. Stany Zjednoczone dały władzom Iranu czas na spełnienie ultimatum do wtorku do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (środa, godz. 2 w nocy w Polsce).

Cieśnina Ormuz jest kluczowym punktem dla światowych dostaw ropy naftowej, w czasie pokoju przepływa przez nią około jedna piąta globalnego wolumenu tego surowca. Ewentualne zakłócenia w jej funkcjonowaniu miałyby katastrofalne skutki dla gospodarki światowej. Anitta Hipper poinformowała, że szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas aktywnie współpracuje z partnerami z regionu na różnych szczeblach dyplomatycznych, aby zapobiec eskalacji konfliktu. Harmonogram jej misji w regionie ma zostać wkrótce ogłoszony.

