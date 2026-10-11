Prezydent Donald Trump ogłosił zawarcie porozumienia z Władimirem Putinem, na mocy którego Rosja dostarczy łącznie 4,8 mln ton oleju napędowego na rynki amerykański i globalny, w celu obniżenia cen paliw.

W związku z porozumieniem, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wydało tymczasową licencję generalną, zawieszającą sankcje na paliwo, co umożliwi realizację tych dostaw.

Donald Trump ostro skrytykował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie, obwiniając go za wzrost cen paliw, a także zasugerował, że Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta.

W ramach ustaleń Rosja ma przekazać na rynek amerykański i globalny łącznie 4,8 mln ton oleju napędowego. Pierwsza transza ponad 300 tys. ton ma trafić na rynek natychmiast, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a milion ton w dalszym etapie. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych wydało już tymczasową licencję generalną zawieszającą sankcje na paliwo.

- Dzięki naszej pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz oraz tej wspaniałej informacji dotyczącej rosyjskich dostaw energii ceny oleju napędowego będą spadać w rekordowym tempie– napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.

Ceny diesla w USA wzrosły ostatnio z 3,81 do ponad 6,50 USD za galon, co stało się kluczowym tematem przed wyborami do Kongresu. Donald Trump obarcza winą za drożyznę Kijów i ukraińskie uderzenia w rosyjską infrastrukturę.

- Powiedzieliśmy mu: nie atakujcie rafinerii, ponieważ to stwarza problem dla całego świata. A on chce przysparzać problemów – oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych przed odlotem do Tennessee, odnosząc się do prezydenta Ukrainy. Dodatkowo zasugerował potrzebę zmian na szczytach władzy w Kijowie: - Uważam, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta, który będzie potrafił zawrzeć porozumienie - podkreślił.

W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski oświadczył, że złagodzenie sankcji to prezent dla Putina, który zamiast pokoju przyniesie eskalację terroru.