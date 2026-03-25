Trudne próby zbliżenia PiS i Konfederacji. „Bliżej im do Tuska niż do nas”

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
2026-03-25 5:25

Kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek (49 l.) zaapelował do polityków z całej prawicy o jedność przed przyszłorocznymi wyborami. Tymczasem jego partyjni koledzy, jak i politycy Konfederacji, prześcigają się w krytyce.

Paweł Jabłoński & Konrad Berkowicz

  • PiS przygotowuje się do zawarcia koalicji rządowej z Konfederacją.
  • Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz wyjaśnia, że celem jego partii nie jest zawieranie sojuszy, tylko realizacja postulatów.
  • Poseł PiS Paweł Jabłoński komentuje: „Konfederacji jest bliżej do Tuska niż do nas”.

Czarnek otwiera się na obie konfederacje

Celem ofensywy kandydata PiS na premiera jest odzyskanie prawicowego elektoratu i przygotowanie porozumienia z Konfederacją Sławomira Mentzena (40 l.), a być może także z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna (59 l.). Gdy tylko Przemysław Czarnek został zaanonsowany jako kandydat na szefa rządu, wygłosił płomienne przemówienie na wiecu w Iławie. – Gdzie są ci wszyscy moi koledzy, także przyjaciele z innych ugrupowań prawicowych, którzy zamiast się skupiać na tym, jak obniżyć ceny paliw, jak spowodować oddłużenie Polski, jak ulżyć polskim rodzinom i pokazywać, kto jest temu winien (…) mówią: „PiS, PiS-owi (…) Czarnek, Czarnkowi (…)”? – pytał były minister edukacji. – Kochani, mówię do kolegów z Konfederacji: ja w to nie wierzyłem, kiedy mi to mówiono. Czy wy naprawdę chcecie stworzyć czwartą drogę i rządzić z Tuskiem w następnej kadencji, do choroby ciężkiej?! Nie tu jest wróg. My mówimy: „pokój na prawicy”. Walczmy z tymi, którzy dziś duszą Polskę! – apelował Czarnek.

Docinki polityków prawicowej opozycji

Pomimo apelu nie widać zbliżenia PiS-u z Konfederacją. - W przeciwieństwie do partii systemu, które niszczą Polskę rządząc na zmianę od dekad nie zastanawiamy się, jak i do której partii się „zbliżyć”. Walczymy o jak najlepszy wynik w wyborach, by zmusić resztę do realizacji naszych, dobrych dla Polski postulatów – mówi nam poseł Konfederacji Konrad Berkowicz (42 l.).

Politycy PiS nie pozostają mu dłużni. - Konfederacji bliżej do Tuska niż do nas. Jest bardzo mała szansa na naszą koalicję z Konfederacją. To byłaby bardzo trudna koalicja. Bardzo wiele nas dzieli. Dlatego Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera, żeby odbić naszych wyborców, którzy w jakiejś części przeszli albo do Korony Polskiej Brauna albo do partii Bosaka i Mentzena. Wierzę, że nam się to uda – komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński (40 l.).

