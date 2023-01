Tragiczny wypadek na S8. Nie żyje Tomasz Jakacki, prezes PSL z powiatu łomżyńskiego. Porsche zostało sprasowane

Scholz: Poucza inne państwa w sprawie broni dla Ukrainy i mówi o "licytowaniu się" na uzbrojenie. Co z myśliwcami?!

Wypadek na S8. Wśród ofiar prezes PSL z powiatu łomżyńskiego Tomasz Jakacki

Do tragedii na drodze ekspresowej z Warszawy do Białegostoku doszło wczesnym rankiem na jezdni w kierunku Białegostoku. Na wysokości miejscowości Sikory Pawłowięta (Podlaskie) samochód osobowy marki porsche uderzył w tył jadącej przed nim ciężarówki. Zginęli trzej mężczyźni jadący osobówką, kierowcy tira nic się nie stało. Jak poinformowała policja ofiary miały 28, 35 i 36 lat, to mieszkańcy powiatów: białostockiego i łomżyńskiego. Regionalne władze Polskiego Stronnictwa Ludowego potwierdziły, że jedną z ofiar (był pasażerem auta osobowego) jest 36-letni działacz tej partii, szef struktur ludowców w powiecie łomżyńskim Tomasz Jakacki. Prezes PSL w Podlaskiem, poseł Stefan Krajewski powiedział PAP, że dobrze znał zmarłego i współpracował z nim; złożył też kondolencje jego bliskim.

Ofiary wypadku w Podlaskiem nie miały zapiętych pasów bezpieczeństwa

Policja na razie nie podaje potencjalnych przyczyn wypadku. Wstępne ustalenia wskazują że w tył ciężarówki uderzyło Porsche. Auto zostało sprasowane. Wiadomo już, że ofiary nie miały zapiętych pasów bezpieczeństwa - podała policja.

