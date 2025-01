TOP 5 zdań z przemówienia Donalda Trumpa. Oto, co zapowiedział

Zobacz, jak Karol Nawrocki pędzi do wyborców: "Jeśli doszło do wykroczenia z góry przepraszamy"

Autor:

Donald Trump może świętować. W poniedziałek 20 stycznia w południe czasu amerykańskiego złożył uroczystą przysięgę, oficjalnie zostając 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zaraz potem zabrał głos, a w swoim przemówieniu wyliczył, na jakie kwestie zamierza położyć nacisk.

Donald Trump chce odebrać Kanał Panamski

Jedną z pierwszych kwestii poruszonych w inauguracyjnym przemówieni Donalda Trumpa był Kanał Panamski.

- Zostaliśmy potraktowani bardzo źle z powodu tego głupiego prezentu, który nigdy nie powinien zostać przekazany, a obietnica Panamy dla nas została złamana. Cel naszej umowy i duch naszego traktatu zostały całkowicie naruszone [...]. Przede wszystkim Chiny kontrolują Kanał Panamski, a nie daliśmy go Chinom, daliśmy go do Panamie i odbieramy go z powrotem - mówił.

Ponadto zapowiedział zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską.

Donald Trump chce amerykańskiej flagi na Marsie

Jedną z bardziej górnolotnych zapowiedzi Donalda Trumpa była ta dotycząca zamieszczenia flagi Stanów Zjednoczonych na Marsie, na co szczególnie ucieszył się Elon Musk.

- Aby uhonorować tych, którzy byli przed nami, oraz dla lepszej przyszłości całej ludzkości, zobowiązujemy się rozpocząć nową erę eksploracji, rozszerzając naszego pionierskiego ducha na najdalsze zakątki Kosmosu. [...] Poinstruowałem Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), by wysłała kolejnego mężczyznę i pierwszą kobietę na Księżyc oraz by dokonała kolejnego gigantycznego kroku - wysłania Amerykanów na Marsa - powiedział.

Donald Trump o ingerencji Boga podczas zamachu

W czasie przemówienia Donald Trump wrócił do zamachu podczas jednego z wieców, podczas którego został zraniony w ucho. Jak stwierdził, dzięki boskiej ingerencji przeżył to wydarzenie, by móc "uczynić Amerykę ponowie wielką".

- Przez ostatnie osiem lat byłem testowany i wystawiany na próbę bardziej niż jakikolwiek prezydent w naszej 250-letniej historii i wiele się nauczyłem po drodze. Podróż do odzyskania naszej republiki nie była łatwa, mogę powiedzieć, że ci, którzy chcą powstrzymać naszą sprawę, próbowali odebrać mi wolność, a nawet odebrać mi życie. Zaledwie kilka miesięcy temu na pięknym polu w Pensylwanii kula zamachowca przebiła mi ucho, ale wtedy czułem i wierzę, a teraz nawet bardziej, że moje życie zostało uratowane z jakiegoś powodu, zostałem uratowany przez Boga, aby ponownie uczynić Amerykę wielką - stwierdził.

Donald Trump o imigrantach

Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych przez Donalda Trumpa była polityka migracyjna. Zapowiedział, że zamierza deportować nielegalnych imigrantów oraz strzec granic Ameryki.

- Ogłoszę stan wyjątkowy na naszej południowej granicy. Wszystkie nielegalne przekroczenia granicy zostaną natychmiast wstrzymane, a my rozpoczniemy proces odsyłania milionów i milionów zagranicznych przestępców z powrotem do miejsc, z których przybyli. Przywrócimy moją politykę pozostawiania (imigrantów) w Meksyku. Zakończę praktykę łapania i wypuszczania (imigrantów) i wyślę wojska na południową granicę, aby odeprzeć katastrofalną inwazję na nasz kraj - mówił.

Donald Trump o inflacji

Sporo czasu w swoim wystąpieniu Donald Trump poświęcił na kryzys inflacyjny i drogą energię. Zapowiedział szereg zmian podkreślając, że w Ameryce jest wiele złóż ropy i gazu, która zamierzają eksploatować i eksportować na cały świat.

- Kryzys inflacyjny został wywołany przez potężne wydatki i eskalujące ceny energii. Dlatego dziś ogłoszę też stan wyjątkowy w energetyce. Będziemy +wiercić, kochanie, wiercić+, obniżymy ceny, wypełnimy swoją strategiczną rezerwę do pełna i będziemy eksportować amerykańską energię na cały świat - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz zaprzysiężenie Donalda Trumpa:

Sonda Czy druga kadencja Donalda Trumpa będzie korzystna dla świata? Tak, Trump przywróci USA siłę i pozycję na arenie międzynarodowej Nie, jego decyzje mogą pogłębić globalne konflikty Nie mam zdania