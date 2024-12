„Toksyczne podziały”: Jarosław Kurski o Kaczyńskim i spuściźnie Dmowskiego

To przez niego musisz harować w Wigilię. Ryszard Petru walczył, by przepisy w tej sprawie nie weszły w życie

Kaczyński i „toksyczne podziały”

Jarosław Kurski zwraca uwagę na retorykę Jarosława Kaczyńskiego, która, jego zdaniem, jest narzędziem dzielenia społeczeństwa. – „Teraz zrobi wszystko, żeby odzyskać władzę. W związku z tym zaczyna posługiwać się kolejnym wytrychem, mówiąc o obozie patriotycznym. PiS i Konfederacja to obóz patriotyczny, wszyscy inni są niepatriotyczni. To kolejny podział według logiki: 'my stoimy tu, gdzie kiedyś, a wy tam, gdzie ZOMO'. To są toksyny, które wpuszcza w życie publiczne od kilkudziesięciu lat” – stwierdził Jarosław Kurski.

Andrzej Duda spotkał się z Karolem Nawrockim. Jak go ocenia?

Od Dmowskiego do Kaczyńskiego – historia podziałów

Podziały społeczne w Polsce, zdaniem Kurskiego, mają głębokie historyczne korzenie. – „Ten podział datuje się od końca XIX wieku, kiedy Roman Dmowski sformułował swoją słynną definicję Polaka-katolika. Toksyczna spuścizna Dmowskiego trwa do dzisiaj” – podkreślił dziennikarz, przywołując symbolikę Marszu Niepodległości, który w tym roku rozpoczął się na Rondzie Romana Dmowskiego.

Kurski zwrócił uwagę na paradoks – marsz narodowców przechodzi Alejami Jerozolimskimi, nazwanymi na cześć osady żydowskiej w XVIII wieku. – „To symboliczne i pokazuje, jak bardzo dzisiejsze podziały są zakorzenione w historii, ale też jak łatwo można je manipulować” – dodał.

Rodzinne konflikty w cieniu polityki

Polityka podzieliła nie tylko społeczeństwo, ale i rodzinę Kurskich. Jarosław Kurski przez lata był jednym z najważniejszych ludzi w "Gazecie Wyborczej", podczas gdy jego brat, Jacek Kurski, przez siedem lat jako prezes TVP kierował kampaniami wymierzonymi w opozycję.

Jarosław Kurski nie unikał komentarzy na temat świątecznych napięć w podzielonych rodzinach. – „Trzeba zasiąść do stołu i unikać tematów, które mogą wywołać awanturę. Ale od determinacji każdej ze stron zależy, czy spory wybuchną podczas Wigilii, czy dopiero w pierwszy dzień świąt” – ocenił.

Kaczyński w walce o władzę

Według Kurskiego, Jarosław Kaczyński jest gotów na wszystko, aby odzyskać władzę. – „Poznałem go w 1989 roku, kiedy był rzecznikiem Lecha Wałęsy. Zawsze działał z determinacją, ale teraz jego działania nabierają jeszcze bardziej dzielącego charakteru” – wspomina dziennikarz.

Kurski przypomniał anegdotę z czasów swojej współpracy z Wałęsą. – „Pomyliłem braci Kaczyńskich, gdy jeden z nich zablokował mi drzwi do gabinetu Lecha. Myślałem, że zwariował, a to był po prostu Jarek” – opowiadał.

„Musimy pozbyć się toksyn”

Zdaniem Kurskiego, kluczowym wyzwaniem dla Polski jest odcięcie się od spuścizny toksycznych podziałów. – „Musimy zrobić wszystko, żeby się tego pozbyć, bo inaczej te podziały będą nas niszczyć przez kolejne dekady” – podsumował.

Całość rozmowy z Jarosławem Kurskim będzie można zobaczyć w niedzielę o godzinie 20:00 na antenie TVP Info.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Kaczyński wraz z delegacją PiS złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości. Zapraszamy!

Wieczorny Express - Łukasz Niesiołowski 20.12.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.