Andrzej Duda spotkał się z Karolem Nawrockim. Jak go ocenia?

Andrzej Duda ma ze sobą wiele pracowitych lat, podczas których musiał sprostać wielu nowym wyzwaniom, jak pandemia koronawirusa czy wojna na Ukrainie. Niebawem zakończy ten rozdział w swoim życiu i przekaże pałeczkę swojemu następcy. Dopiero po przyszłorocznych wyborach prezydenckich okaże się, kto nim zostanie. Jednym z kandydatów jest Karol Nawrocki, z którym niedawno spotkał się obecny prezydent.

Andrzej Duda ocenił Karola Nawrockiego

Andrzej Duda pojawił się w studiu RMF FM w poniedziałek 23 grudnia, gdzie mówił między innymi o Karolu Nawrockim.

- Przyjąłem pana Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Mieliśmy bardzo, bardzo sympatyczną rozmowę. Jesteśmy ludźmi o bardzo podobnym światopoglądzie. Te same kwestie są dla nas ważne - powiedział prezydent.

Stwierdził także, że prezes IPN to bardzo normalny i ciekawy człowiek, z którym przeprowadził swobodną rozmowę. Zapewnił także, że nie będzie prowadził za niego kampanii i podkreślił, że mają bardzo podobne spojrzenie na Polskę, na to, co jest ważne dla kraju i jak polskie sprawy powinny być prowadzone.

