To wydarzenie może odmienić losy kampanii. W niedzielę o 18:00 debata "Super Expressu" i Polskiego Radia 24

Donald Tusk. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy KO?

Krzysztof Bosak. Rodzina, żona, dzieci, wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy Konfederacji?

Kim jest Małgorzata Kidawa-Błońska? Co o niej wiemy?

Poznaj kandydatkę do Senatu

Mariusz Błaszczak. Wiek, wykształcenie, majątek. Kim jest kandydat do Sejmu z listy PiS?

To ostatnia prosta przed wyborami. Wiadomo już, że kandydatów w całym kraju wystawi sześć komitetów. Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga Polska 2050 – Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Pierwszą bezpośrednią walkę o głosy stoczą w naszym studiu. Obecność potwierdziły wszystkie komitety. - Pierwsza kompletna debata to gwarancja sukcesu. Będzie to swego rodzaju punkt wyjścia, wytyczenie kierunku dla kolejnych mediów – uważa socjolog profesor Henryk Domański.

Pytania gościom będą zadawali prowadzący, politycy, ale też nasi widzowie i słuchacze. Doktor Sergiusz Trzeciak uważa, że to wyjątkowo ciekawa formuła - Świetnym pomysłem są pytania widzów. To gwarantuje, że politycy nie wypowiedzą tylko wyuczonych formułek - mówi politolog.

Ekspert zwraca uwagę na jeszcze jeden, niezwykle istotny aspekt, tego typu wydarzeń. - Ważne, żeby uczestnicy nie czuli, że ktoś jest faworyzowany. Potrzebna jest pewność, że wszyscy grają według tych samych zasad. A właśnie ten zestaw organizatorów gwarantuje bezstronność – twierdzi autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0”.

Debatę poprowadzą Krzysztof Świątek, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 oraz Jacek Prusinowski, dziennikarz polityczny „SE”. Będzie ją można obejrzeć na se.pl, na kanale YouTube Super Expressu, na naszym Facebooku i portalu Polskiego Radia oraz posłuchać na antenie Polskiego Radia 24.