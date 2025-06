„Chodzący żart”. Bielan miażdży Michała Szczerbę. Mówi wprost o prekampanii w stolicy

– Pojawiły się spekulacje w mediach, że to miała być prekampania przed wyborami prezydenckimi w Warszawie, że Szczerba liczył na to, iż Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski. Jeżeli to prawda, to znaczy, że ktoś w Platformie na głowę upadł – powiedział Bielan na konferencji prasowej.