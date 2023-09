i Autor: SE

Wybory 2023

Debata przedwyborcza Super Expressu i Polskiego Radia 24. Kiedy i gdzie oglądać?

Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu zbliżają się wielkimi krokami. Już 15 października Polacy zagłosują. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, dlatego Super Express we współpracy z Polskim Radiem 24 organizuje debatę przedwyborczą przedstawicieli największych komitetów wyborczych! Już dziś zapraszamy do śledzenie debaty.