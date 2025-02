Z tego co wiem, do końca lutego mają być postawione zarzuty panu premierowi Morawieckiemu w kontekście wyborów kopertowych, czyli podjęcia tej decyzji o ich organizacji z rażącym naruszeniem prawa. Komisja śledcza kierowana przez panią Magdalenę Filiks zakończyła swoje prace, skierowała zawiadomienia do prokuratury. W prokuraturze okręgowej w Warszawie jest utworzony specjalny zespół śledczy składający się z kilku bardzo doświadczonych prokuratorów i pracują oni nad kolejnymi etapami tej sprawy.