Ekspert o współpracy PiS i Konfederacji. To będzie klęska? „Ogromny konflikt”

„Super Express”: – Jarosław Kaczyński potwierdził swoje przywództwo w partii zostając na kolejne lata prezesem. Co to będzie oznaczało dla PiS, jeśli mówimy o najbliższych miesiącach, ale i latach?

Prof. Wojciech Rafałowski: – Wynik wyborów prezydenckich pokazał, że Jarosław Kaczyński miał rację wybierając Karola Nawrockiego na kandydata. Wzmocniło to jego pozycję i z tej perspektywy nie powinno dziwić, że prezes Kaczyński utrzymuje swoją pozycję w partii. Wiemy, że zapowiadał wcześniej, że przejdzie na polityczną emeryturę, ale nic takiego nie ma miejsca. To prezes Kaczyński będzie dalej wyznaczał kierunek partii, która według najnowszego sondażu ma wysokie wyniki.

– Przypomnijmy, że chodzi o sondaż IBRiS dla Onetu, gdzie PiS ma 30,5 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska dostała 25,8 proc. tracąc ponad 7 punktów proc.

– Tak. PiS jest na trajektorii powrotu do władzy dlatego Jarosław Kaczyński nie widzi powodu, żeby odchodzić na polityczną emeryturę. Jest poza tym możliwy w przyszłości sojusz PiS i Konfederacji, ale to będzie koalicja jeszcze trudniejsza niż ta, którą mamy obecnie. Co prawda będą tam tylko dwa podmioty, czyli Konfederacja i PiS, ale obydwa mają bardzo wyraziste profile ideologiczne i są to sprzeczne profile ideologiczne. Obydwie te partie dogadać się mogą w sprawie zakazu aborcji, czy zakazu tzw. propagandy homoseksualnej. Natomiast cała reszta tematów, jak np. polityka gospodarcza, to są dwa różne światy. I tu będzie ogromny konflikt. Sądzę, że ta koalicja może wyglądać tak, że PiS odda Konfederacji niemal wszystko, natomiast później PiS zacznie podminowywać Konfederację i będzie to rodzaj konfliktu, jaki mieliśmy między PiS a samoobroną w przeszłości.

– Wróćmy do samego kongresu PiS. Partia ta odmładza kadry, więcej symbolicznej władzy dostają politycy młodszej generacji. Co to może oznaczać? Czy np. to może być obliczone na otwarcie się na wyborców młodszej generacji, tych niepewnych spod znaku Konfederacji, ale też pójście ku centrum?

– Po części tak. Ale też ja nie wierzę w to, że młodsi politycy będą mieli więcej władzy w PiS, bo cała władza należy do prezesa Kaczyńskiego. Młodsi politycy PiS będą służyć temu, żeby odmłodzić wizerunek partii sięgnąć do elektoratu młodzieżowego, bo PiS, co wielokrotnie podkreślam, i co wieszczył prof. Henryk Domański, ma naturalny problem ze swoim elektoratem, którego ubywa z przyczyn demograficznych. PiS nie ma zdolności pozyskiwania młodych wyborców i to robi Konfederacja. Pytanie, na ile elektorat Konfederacji będzie szczęśliwy z tego, że partia Mentzena i Bosaka dogaduje się z PiS-em. To będzie bardzo ciekawe.

– Jakie największe wyzwania, ale i problemy stoją teraz przed partią Kaczyńskiego?

– Największym wyzwaniem dla PiS będzie przeskoczenie sufitu poparcia, które ma w tej chwili. To, że PiS jest teraz na pierwszym miejscu w sondażach to nie dlatego, że zyskał poparcie, ale dlatego, że KO po przegranych wyborach prezydenckich jest mocno poobijana

