i Autor: Lukasz2, Wikipedia Rusza akcja "Przypilnuj wyborów". Mieszkańcy dołączają do komisji wyborczej jako obserwatorzy

Czas ucieka

To ostatni dzwonek przed wyborami! Lepiej się pośpieszyć, później można żałować

Wybory 2023 zbliżają się wielkimi krokami – już za nieco ponad miesiąc Polacy ruszą do urn wyborczych. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, czy chce dołączyć do obwodowej komisji wyborczej, to ostatni dzwonek, żeby się załapać. Można nieźle zarobić.