Kempa dla „SE"

To ona będzie pomagać Andrzejowi Dudzie! Beata Kempa zdradziła o czym rozmawiała z prezydentem

Wcześniej była posłanką do Parlamentu Europejskiego, teraz dołączyła do Kancelarii Prezydenta. Beata Kempa z Suwerennej Polski w środę spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, który oficjalnie mianował polityczkę na stanowisko swojego nowego doradcy. – To była decyzja pana prezydenta. W tym momencie najważniejsza jest kwestia powodzi, wsparcie w każdej postaci dla poszkodowanych oraz samorządów – powiedziała Beata Kempa w rozmowie z „SE”.