To on miał załatwić Zbigniewowi Ziobrze wizę do USA. Padło konkretne nazwisko

Zbigniew Ziobro przeniósł się z Budapesztu do USA.

Polskiego polityka wciąż ściga polska prokuratura.

Reuters właśnie ujawnił najnowsze ustalenia.

To on miał załatwić bezproblemowy wjazd Ziobrze do USA.

Agencja Reuters, powołując się na swoje źródła, donosi, że to właśnie Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, odegrał kluczową rolę w umożliwieniu Zbigniewowi Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Landau miał wydać instrukcje departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, aby ten polecił ambasadzie USA w Budapeszcie wydanie wizy byłemu polskiemu ministrowi. Dzięki tej interwencji, Ziobro miał uzyskać dokument uprawniający do wjazdu jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu Petera Magyara na Węgrzech.

Co ciekawe, rozmówcy agencji Reutera podkreślają, że nie mieli wiedzy o zaangażowaniu prezydenta Trumpa ani ówczesnego sekretarza stanu Marca Rubia w tę sprawę. Zastępca sekretarza stanu, będący numerem dwa w hierarchii Departamentu Stanu, miał dowiedzieć się o sytuacji Ziobry od ambasadora USA w Warszawie, Toma Rose’a. Według Landaua, Zbigniew Ziobro miał być „niesprawiedliwie ścigany” przez polski wymiar sprawiedliwości.

Jedno ze źródeł Reutera ujawniło, że Landau, wydając instrukcje, powołał się na „względy bezpieczeństwa narodowego”, aby uzasadnić pilność tej nietypowej procedury. Co więcej, jeden z informatorów agencji podał, że były minister miał otrzymać wizę dziennikarską. Sam dyplomata odmówił komentarza w tej sprawie, a Departament Stanu, podobnie jak wcześniej, zasłonił się poufnością informacji wizowych.

Ziobro uciekł z Węgier

Przypomnijmy, że Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 roku, wyrażając zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie w związku z 26 zarzutami postawionymi przez prokuraturę. Mimo wydania postanowienia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, były minister był nieuchwytny, ponieważ opuścił Polskę.

Ziobro przez pewien czas przebywał na Węgrzech, gdzie cieszył się ochroną międzynarodową za rządów Viktora Orbana. Sytuacja polityczna w Budapeszcie uległa jednak zmianie. W ubiegłą sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który już podczas kampanii wyborczej jasno dawał do zrozumienia, że w przypadku zwycięstwa jego ugrupowania, przebywający na Węgrzech polscy politycy PiS, tacy jak Zbigniew Ziobro, muszą liczyć się z ekstradycją.

W ubiegłym tygodniu wiceszef MSZ, Marcin Bosacki, poinformował, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na notę polskiego MSZ z pytaniem, w jaki sposób były szef resortu sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, znalazł się w USA. Bosacki dodał, że dopiero po otrzymaniu tej odpowiedzi strona polska podejmie decyzję, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra.

