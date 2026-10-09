"To obrzydliwe". Reakcja z Pałacu Prezydenckiego na słowa Tuska o Nawrockim

Jak wiemy ostatnie dnie przyniosły dramatyczne wieści. W czwartek (8 października) w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny w gminie Wyszków 15-letni były uczeń zaatakował trzy osoby. Jedna z nich, 37-latka, która była tam woźną, zmarła mimo podjętej reanimacji. Dwie pozostałe osoby zostały ranne. Dzień wcześniej do ataku doszło w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne.

Po tych tragediach premier Donald Tusk zwołał naradę. W trybie pilnym wezwał ministrów: Marcina Kierwińskiego (MSWiA), Krzysztofa Gawkowskiego (Ministerstwo Cyfryzacji, Barbarę Nowacką (MEN), Jolantę Sobierańską-Grędę (Ministerstwo Zdrowia), a także koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka i Komendanta Głównego Policji gen. Marka Boronia.

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Zanim doszło do narady premier zabrał głos na temat tego, co się wydarzyło. Mówił o ataku w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny, ale też odniósł się do tego, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która dotyczyła wprowadzenia przepisów dających możliwość natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w Internecie.

My dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu z uprzejmą prośbą do właściciela czy dysponenta danej platformy. Gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnię w Internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki - mówił premier Tusk.

Na reakcję z Pałacu Prezydenckiego premier nie musiał długo czekać. Odezwał się rzecznik prezydneta Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, który na portalu X napisał:

- Premier Donald Tusk wykorzysta każdą sytuację i każdą tragedię do osobistego ataku na Prezydenta RP. To obrzydliwe i skrajnie cyniczne zachowanie. To rząd ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo Polakom! Przestańcie się usprawiedliwiać, weźcie się wreszcie do roboty.

Głos zabrał także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki: - Wykorzystywanie tragedii do politycznych ataków jest niedopuszczalne i godzi w powagę Państwa. Ofiary tragicznych ataków i ich bliscy potrzebują naszego wsparcia. Ustawa o usługach cyfrowych została przecież przez Prezydenta podpisana. Za bezpieczeństwo w polskich szkołach i na ulicach odpowiada rząd, który ma wszystkie narzędzia, by je zapewnić. Dziś najważniejsze jest wyjaśnienie okoliczności tych zdarzeń i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom oraz pracownikom szkół.