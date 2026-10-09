Europa igra z Trumpem? Piotr Semka ostrzega przed konsekwencjami

Złoty Trump w Parlamencie Europejskim. Semka nie kryje oburzenia

Stosunki Europy ze Stanami Zjednoczonymi ponownie znalazły się w centrum politycznej dyskusji. Tym razem powodem stała się wystawa w Parlamencie Europejskim, na której pojawiła się prześmiewcza figura przedstawiająca Donalda Trumpa. Sprawę skomentował Piotr Semka w programie „Poranny Ring” z 9 października.

Publicysta zwrócił uwagę, że nie chodzi wyłącznie o artystyczną prowokację, lecz o miejsce, w którym zdecydowano się ją zaprezentować, oraz instytucję, która wsparła przedsięwzięcie.

— Ja zbadałem zresztą sprawę, tak zwana Rada Kwestorów, czyli to jest taki zarząd jak gdyby parlamentu, zgodził się i zasponsorował wystawę, na której był taki eksponat — mówił Semka.

Jego zdaniem publiczne ośmieszanie przywódcy ważnego państwa w siedzibie europejskiej instytucji może niepotrzebnie zaostrzać napięcia dyplomatyczne.

— No nie ma na świecie takiego obyczaju, że w parlamentach, a to jest parlament, daje się prześmiewczą, szyderczą figurę innego ważnego polityka. Ale ta cała sprawa jest doskonałą ilustracją czegoś. Europa jest w stanie bardzo głębokiego kryzysu.

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Semka wskazywał, że kontrowersyjna wystawa pojawiła się w szczególnie niebezpiecznym momencie dla Europy. Mówił o problemach wewnętrznych

państw europejskich oraz narastających obawach związanych z możliwymi działaniami Rosji.

W ocenie publicysty właśnie teraz Unia Europejska powinna szczególnie dbać o stosunki z Waszyngtonem, ponieważ amerykańskie wsparcie może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kontynentu.

— I w tym momencie pani Metsola, przewodnicząca Parlamentu, akceptuje sytuację, w której robi się coś w rodzaju głupkowatej demonstracji ośmieszającej lidera państwa, który może pomóc?— oceniał Semka.

Jego wypowiedź odnosiła się do Roberty Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Publicysta krytykował sytuację, w której instytucja europejska dopuszcza do prezentowania materiałów wyśmiewających przywódcę Stanów Zjednoczonych, mimo strategicznego znaczenia relacji transatlantyckich.

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Zdaniem Semki problem polega również na tym, że europejscy politycy nie zawsze dostrzegają możliwe konsekwencje podobnych prowokacji.

Publicysta zwrócił uwagę na sprzeczność między przyzwoleniem na ośmieszanie Trumpa a oburzeniem, jakie wywołują jego krytyczne wypowiedzi pod adresem Europy.

— A potem jeżeli Trump się odwija i robi nieprzyjemne uwagi na temat Europy, że to dom starców, który bankrutuje i tak dalej, to jest święte oburzenie, prawda? — zauważył.

Semka zasugerował, że politycy europejscy mogą błędnie zakładać, iż podobne demonstracje pozostaną bez politycznej odpowiedzi.

— No nie można tak. I to jest właśnie to, co się dzieje w Europie. To znaczy uważa się, że takie rzeczy można robić, konsekwencji nie będzie. No najbardziej niemądry wojewoda w Polsce wie, że wszelkie takie demonstracje zawsze się kończą nieszczęściem.