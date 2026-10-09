Napieralski ostro oskarża PiS! „Po to blokuje, żeby tacy ludzie jak Matecki mogli dalej atakować Tuska”

Napieralski uderza w PiS. „Po to blokuje” ustawę

Dramatyczne wydarzenia w polskich szkołach ponownie wywołały dyskusję o przemocy, hejcie i zagrożeniach czyhających na młodych ludzi w Internecie. W centrum politycznego sporu znalazły się przepisy umożliwiające skuteczniejsze reagowanie na nielegalne treści publikowane w mediach społecznościowych.

Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, podczas rozmowy w „Porannym Ringu” 9 października przekonywał, że to Prawo i Sprawiedliwość ponosi polityczną odpowiedzialność za blokowanie proponowanych rozwiązań. Jego zdaniem opozycji nie chodzi wyłącznie o obronę wolności słowa.

— Po pierwsze PiS absolutnie blokował te przepisy, czy tak samo Konfederacja, chociaż one w żaden sposób nie dawały narzędzi, rządowi, czy nie wiem, ministrowi, czy jakiejś instytucji państwa polskiego, żeby coś zrobić złego oddanej partii politycznej — mówił Napieralski.

Polityk przekonywał, że proponowane regulacje nie miały służyć politycznej cenzurze, lecz umożliwiać sprawniejsze usuwanie nielegalnych treści.

Matecki na celowniku Napieralskiego. Padły ostre słowa

Najmocniejszy fragment rozmowy dotyczył posła PiS Dariusza Mateckiego. Napieralski zarzucił opozycji, że blokowanie regulacji internetowych ma umożliwiać dalsze prowadzenie agresywnych ataków politycznych.

— Natomiast ja mam takie wrażenie, że dzisiaj to właśnie PiS tak naprawdę, czy Konfederacji, ale najbardziej PiS i Nawrockiemu na tym zależy, żeby takich regulacji nie było. Proszę zobaczyć, mamy takiego człowieka, rzadko

wymieniamy jego nazwisko, ale to powiem, Matecki. Czy nienawiść tego człowieka wylewa się codziennie? Czy on potrafi naprawdę zrobić największą szkodę, jaką można zrobić w Internecie? — mówił polityk KO.

Na tym jednak nie poprzestał. Napieralski wprost powiązał sprzeciw PiS wobec regulacji z możliwością dalszego atakowania premiera Donalda Tuska i przeciwników politycznych.

— No to przecież PiS po to blokuje, żeby tacy ludzie jak Matecki, tacy ludzie jak on, mogli dalej atakować Tuska, atakować tych, którzy dla nich są wrogami. I Oni tylko po to to zrobili, żeby takich treści nie można było blokować.

Szokujące nagranie o Tusku i Ukraińcach! „Posiądą nasze żony"

W dalszej części rozmowy Napieralski podał przykład internetowej manipulacji, która — jego zdaniem — pokazuje, jak daleko mogą posuwać się autorzy politycznej dezinformacji.

Poseł opowiedział o nagraniu przesłanym mu przez znajomego. Materiał miał być bardzo dobrze zmontowany i przedstawiać Donalda Tuska jako premiera, który rzekomo podjął już decyzję o wysłaniu polskich żołnierzy na wojnę w Ukrainie.

— I filmik był takiej treści, że Tusk jest najgorszym premierem. Dlaczego jest najgorszym premierem? Dlatego, że za chwilę wyślę nasze wojska na Ukrainę, na wojnę wszystkich naszych żołnierzy, bo już podpisał odpowiednie dokumenty — relacjonował polityk.

Jednak najbardziej bulwersujący był dalszy przekaz nagrania. Według Napieralskiego jego autorzy straszyli Polaków, że gdy żołnierze wyjadą walczyć na Ukrainę, młodzi Ukraińcy pozostający w Polsce zajmą ich miejsce w rodzinach.

— To jak oni, ci młodzi ludzie wyjadą i będą walczyli i ginąć będą na froncie ukraińskim, to młodzi Ukraińcy, którzy są w Polsce bądź przyjadą, posiądą nasze żony i tuż będzie Ukraina. — Napieralski nie krył oburzenia takim przekazem. — Są takie brednie w Internecie — podsumował.