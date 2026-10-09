Czarnek ostro uderza w Tuska po tragedii w szkole. „Zachował się jak polityczna hiena”

Tragedia w polskiej szkole wywołała dyskusję o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. W jej cieniu doszło jednak do kolejnego ostrego starcia politycznego. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, podczas piątkowej (9 października) rozmowy w RMF FM ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za jego wystąpienie po dramatycznych wydarzeniach.

Polityk PiS nie krył oburzenia tym, że szef rządu, zamiast skoncentrować się na bezpieczeństwie w szkołach, poruszył kwestię decyzji prezydenta dotyczącej zawetowanej ustawy.

— Panie redaktorze, nawet nie używając nazw partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj. W sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej — mówił Przemysław Czarnek na antenie RMF FM.

Były minister edukacji kontynuował swoją krytykę, zarzucając premierowi wykorzystywanie tragedii do politycznej konfrontacji.

— Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.

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„Potrzebujemy jedności”. Czarnek zarzuca premierowi wykorzystywanie tragedii

W trakcie rozmowy prowadzący zwrócił uwagę, że określenie „polityczna hiena” jest wyjątkowo ostrym zarzutem, zwłaszcza że chwilę wcześniej sam Czarnek mówił o konieczności obniżenia temperatury politycznego sporu.

Wiceprezes PiS nie wycofał się jednak ze swoich słów. Przekonywał, że premier powinien był skupić się przede wszystkim na reakcji państwa na dramatyczne wydarzenia.

— Mówmy o tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w Internecie i zastanawia się dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Prowadzący rozmowę przyznał, że jego zdaniem prezydent popełnił błąd, nie podpisując wcześniejszej ustawy. Czarnek stanowczo się z tym nie zgodził.

— Ja uważam, że premier popełnił błąd wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności — podkreślił polityk PiS.

Czarnek: Premier zwołał naradę i zaczął atakować prezydenta

Najmocniejsze oskarżenia padły, gdy były minister edukacji odniósł się do przebiegu wydarzeń i wystąpienia premiera zwołanego po tragedii.

Według relacji Czarnka, po dramatycznym ataku w szkole Donald Tusk zorganizował naradę, podczas której — zdaniem polityka PiS — zbyt wiele uwagi poświęcono krytyce prezydenta, zamiast przekazać szkołom i rodzicom konkretne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

— Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu? — pytał Czarnek w RMF FM.