To Obama przekonał Bidena do rezygnacji. Kulisy decyzji prezydenta USA

Obama wyrażał zaniepokojenie

- Nie obchodzi mnie, co myślą elity i wielkie nazwiska, nigdzie się nie wybieram – deklarował zaledwie dwa tygodnie temu Joe Biden w wywiadzie na antenie telewizji MSNBC. Dzisiaj wiadomo już, że to nie była prawda. Prezydent USA nie chciał rezygnować, ale ugiął się pod ciężarem wewnętrznej krytyki z obozu Demokratów. Wiedział, że publiczna dyskusja na ten temat radykalnie zmniejsza nadzieję na reelekcję. Kluczową role mógł tu odegrać były prezydent Barack Obama. Zaledwie kilka dni temu „Washington Post” donosił, że w rozmowach z niektórymi politykami Partii Demokratycznej Obama wyrażał zaniepokojenie wynikami sondaży i wprost mówił o wydłużającej się drodze do zwycięstwa. Z kolei emerytowana przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi (84 l.) sugerować Bidenowi w prywatnej rozmowie by ustąpił pola w kluczowym politycznym starciu. Odcięty od świata prezydent miał w ostatnim czasie intensywnie analizować te głosy, ale też wyniki badań pokazujące, że jego szanse na zwycięstwo są coraz bardziej iluzoryczne. Do ostatniej chwili robił jednak dobra minę do złej gry. Jak donosi BBC jeszcze w sobotę asystenci prezydenta układali dla niego harmonogram kampanii, którą miał rozpocząć w tym tygodniu. - Męczył się z podjęciem tej decyzji, ale kiedy już się zdecydował, zaczął działać szybko – mówi z kolei informator agencji Reuters. Przełomowym momentem miał być dopiero niedzielny poranek. Wtedy Joe Biden powiadomił szefową kampanii, szefa sztabu i wreszcie Kamalę Harris (60 l.).

Wzywają Bidena by zrezygnował z prezydentury

W szeregach Demokratów przełomową decyzję odebrana z uczuciem ulgi i z wielką nadzieją. Obecna wiceprezydent jest najbliżej zastąpienia Bidena, ale nie ma pewności, że to ona zmierzy się z Donaldem Trumpem (78 l.). - Mam przeświadczenie, że liderzy naszej partii doprowadzą do wyłonienia wybitnego kandydata – mówił już w nowej politycznej rzeczywistości Obama. Tymczasem w USA słychać coraz więcej głosów wzywających Bidena do kolejnego kroku, do rezygnacji z pełnienia urzędu prezydenta. - Jeśli nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, to nie nadaje się do pełnienia funkcji prezydenta – powiedział przewodniczący Izby Reprezentantów, republikanin Mike Johnson (52 l.).

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ - Małgorzata Bonikowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.