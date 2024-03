To koniec! Młody poseł Adam Gomoła wykluczony z Polski 2050

- Wszyscy członkowie partii Polska 2050, zgodnie ze statutem, są zobowiązani do przestrzegania powszechnie przyjętych norm etycznych, a także sumiennego i rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych im w wyborach do organów publicznych z rekomendacji partii. Zaistniała sytuacja pozostawia wątpliwości, czy w przypadku pana posła Adama Gomoły zostały zachowane standardy przejrzystości i transparentności. W związku z tym, na podstawie głosowania członków zarządu krajowego partii, poseł Adam Gomoła został dzisiaj wykluczony z partii Polska 2050 - napisano w komunikacie Polski 2050. Przypomnijmy, że to pokłosie sprawy, która światło dziennie ujrzała właśnie w piątek 8 marca. Media opisały nagranie, na którym polityk miał omijać limity finansowe w czasie kampanii wyborczej. Sprawę opisała "Nowa Trybuna Opolska". TUTAJ POZNASZ SZCZEGÓŁY SPRAWY: Poseł Polski 2050 zawieszony! Na jaw wyszło nagranie: „To są bardzo poważne zarzuty stawiane”

Kim jest Adam Gomoła?

Adam Gomoła to najmłodszy poseł X kadencji. Gomoła studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej. Jak sam się przedstawiał, jest działaczem społecznym, ekonomistą i przedsiębiorcą. Pochodzi z Gogolina, gdzie na co dzień "współtworzy lokalną firmę, która zapewnia zatrudnienie 30 mieszkańcom Opolszczyzny". Jak sam się chwalił :- To rzecz historyczna. Przy budżecie kilkudziesięciokrotnie mniejszym niż konkurencja z innych list zdobyłem często nawet dwukrotnie więcej głosów. Otrzymałem zaufanie ponad 20 tysięcy osób mając tylko JEDEN billboard.

Zarząd Krajowy partii 8 marca 2024 roku podjął uchwałę, na mocy której wykluczył posła Adama Gomołę z Polski 2050 Szymona Hołowni. 👇https://t.co/T7vzPpRXIj— Polska 2050 (@PL_2050) March 8, 2024