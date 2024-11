„To czas straty” – Biden po przegranej Harris mówi o uczciwości wyborów

Joe Biden o „pokoju przez pracę nad przyszłością” i osiągnięciach administracji

CNN, powołując się na dziennikarkę Maureen Chowdhury, podkreśla, że Biden nawiązał do dorobku swojej administracji, wskazując na inwestycje infrastrukturalne, które „dopiero zaczynają przynosić efekty”. „Wiele z tego, co zrobiliśmy, już jest odczuwalne przez Amerykanów” – stwierdził Joe Biden, dodając, że „większość efektów będzie widoczna dopiero przez kolejne dziesięć lat”. Podkreślił, że w jego administracji na infrastrukturę przeznaczono bilion dolarów, co ma pomóc społecznościom borykającym się z trudnościami.

„Ameryka waszych marzeń wzywa, byście się podnieśli” – apel Bidena do wyborców

Prezydent USA zwrócił się także do swoich wyborców, pokrzepiając ich słowami o „amerykańskim duchu” i sile powrotu do działania. CNN zauważa, że Biden podkreślał wartość determinacji, przypominając, że „porażki są nieuniknione, ale poddanie się jest niewybaczalne”. „Wszyscy upadamy, ale miarą naszego charakteru jest to, jak szybko się podnosimy” – cytuje CNN, wskazując na emocjonalny ton wystąpienia prezydenta, który starał się wzmocnić morale Demokratów po ich porażce.

Uczciwość wyborów i szacunek dla pracowników wyborczych

W przemówieniu Biden podkreślił integralność amerykańskiego systemu wyborczego, zwracając się do obywateli, którzy mogą być rozczarowani wynikami. „System jest uczciwy, przejrzysty i można mu ufać, niezależnie od wyniku” – mówił Biden, kierując swoje słowa również do tych, którzy po wyborach kwestionują ich uczciwość. Podziękował także pracownikom wyborczym, którzy „podejmowali ryzyko” i „poświęcali się, by chronić integralność wyborów”. Jak podkreśla CNN, była to jednoznaczna odpowiedź na wcześniejsze zarzuty Donalda Trumpa pod adresem systemu wyborczego.

