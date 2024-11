Dymisja Donalda Tuska? Posłowie PiS nie chcą odpuścić

"I mamy wreszcie premiera Donalda Tuska, który z jednej strony mówił, że Donald Trump jest agentem rosyjskim, a z drugiej strony w 2016 r., kiedy myślał że wybory wygra Hillary Clinton (...) pisał na Twitterze, że jego małżonka powiedziała, że +one Donald is more than enough+, czyli że jeden Donald z zupełnością wystarczy. Trzymając się tych słów, nawołujemy i apelujemy do pana Tuska, żeby się podał do dymisji, bo rzeczywiście +one Donald is more than enough+" - stwierdził Kanthak.