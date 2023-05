Tego Kaczyński nie powiedział ze sceny. Nagranie obiega sieć

Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia mówił między innymi o suwerenności, demokracji oraz o konieczności wygrania nadchodzących wyborów, by nie zmarnować ostatnich 8 lat. Mówił o też o ciężkiej pracy, porównując konwencję do ula pełnego pracowitych pszczół. Został nagrodzony gorącymi oklaskami. Już po zejściu za sceny został zapytany przez dziennikarza o wrażenia z wydarzenia.

- Bardzo pięknie. Tego żeśmy się spodziewali, że będzie ul, bo to jest coś w rodzaju ulu. Ludzie się przesuwają, ja też chodzę z miejsca na miejsce. Wszędzie są dyskusje. Tu wybuchają brawa, tam wybuchają brawa. Właśnie tak jak teraz. Ale z różnych powodów. No i mamy taką prawdziwą dyskusję o tym, co dalej uczynić w Polsce. I sadzę, że z tego będzie chleb, że to mąka, z której będzie chleb – mówił, przedzierając się przez rozentuzjazmowany tłum.

Nic dziwnego, że panowało zamieszanie, bowiem niektóre panele odbywały się w tym samym czasie. Łącznie było ich dziesięć, z czego dwa dotyczyły kwestii politycznych, pięć kwestii społecznych, a trzy kwestii gospodarczych. Zebrani zaś mogli się swobodnie przemieszczać między scenami, by wysłuchać tej części, która interesuje ich najbardziej.

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej