Te wyniki zasmucą wielu posłów! Polacy chcą im tego kategorycznie zakazać!

Polacy mają jasne stanowisko ws. dostępności alkoholu w Sejmie.

Z najnowszego sondażu wynika, że zdecydowana większość obywateli chce go zakazać.

Zobacz wyniki badania pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24.

Alkohol w Sejmie

Czy alkohol powinien być dostępny w budynkach Sejmu? To pytanie wywołuje coraz większe kontrowersje, a najnowszy sondaż Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 rzuca nowe światło na tę sprawę. Jak podaje TVN24, „najwięcej alkoholowych ekscesów parlamentarzystów dotyczy Domu Poselskiego i jego okolic. W restauracji w hotelu poselskim parlamentarzyści mogą kupić alkohol”. To właśnie tam, z dala od kamer i opinii publicznej, mają miejsce sytuacje, które budzą coraz większy niepokój. Czy dostępność alkoholu w tym miejscu przyczynia się do nieodpowiednich zachowań niektórych posłów?

Zobacz: Burza po słowach posła Śliza. „"K*** to przez tego p*** Zimocha"

Sprawę dodatkowo nagłośniła wypowiedź ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który w ubiegłym tygodniu stwierdził, że w Sejmie pojawili się „patoposłowie”. Po 6 latach mieszkania w sejmowym hotelu minister postanowił się z niego wyprowadzić (WIĘCEJ: Pijackie burdy, burzliwe romanse, wandalizm i polityczna korupcja. Oto największe sejmowe skandale).

Wyniki sondażu

Sondaż Opinia24 przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, nie pozostawia złudzeń co do tego, jakie zdanie na ten temat mają Polacy. Aż 81 proc. respondentów (!) uważa, że sprzedaż alkoholu w budynkach Sejmu powinna być całkowicie zakazana. Jedynie 14 proc. jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat, lub trudno im jednoznacznie określić.

Galeria poniżej: Grzegorz Braun pojawił się w Sejmie. Wpadł w furię i zdemolował wystawę!

Sonda Czy uważasz, że sprzedaż alkoholu w Sejmie powinna być zakazana? Tak Nie Nie wiem