Te wyniki zasmucą wielu posłów! Polacy chcą im tego kategorycznie zakazać!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-16 10:17

Aj ja jaj! No nie są to dobre wieści dla posłów, którzy lubią delikatnie zamoczyć usteczka w wyrobach zawierających procenty! Coraz większe kontrowersje w ostatnim czasie wywołuje zagadnienie dostępności alkoholu w budynkach Sejmu. Najnowszy sondaż pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 rzuca nowe, bardzo jednoznaczne światło na tę sprawę! Zdecydowana większość Polaków jest zdania, że sprzedaż alkoholu w Sejmie powinna być całkowicie zakazana!

Sejm

i

  • Polacy mają jasne stanowisko ws. dostępności alkoholu w Sejmie.
  • Z najnowszego sondażu wynika, że zdecydowana większość obywateli chce go zakazać.
  • Zobacz wyniki badania pracowni Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24.

Alkohol w Sejmie

Czy alkohol powinien być dostępny w budynkach Sejmu? To pytanie wywołuje coraz większe kontrowersje, a najnowszy sondaż Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 rzuca nowe światło na tę sprawę. Jak podaje TVN24, „najwięcej alkoholowych ekscesów parlamentarzystów dotyczy Domu Poselskiego i jego okolic. W restauracji w hotelu poselskim parlamentarzyści mogą kupić alkohol”. To właśnie tam, z dala od kamer i opinii publicznej, mają miejsce sytuacje, które budzą coraz większy niepokój. Czy dostępność alkoholu w tym miejscu przyczynia się do nieodpowiednich zachowań niektórych posłów?

Wyniki sondażu

Sondaż Opinia24 przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, nie pozostawia złudzeń co do tego, jakie zdanie na ten temat mają Polacy. Aż 81 proc. respondentów (!) uważa, że sprzedaż alkoholu w budynkach Sejmu powinna być całkowicie zakazana. Jedynie 14 proc. jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat, lub trudno im jednoznacznie określić.

