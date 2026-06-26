Takie były relacje Janiny Goss i Jarosława Kaczyńskiego. Nazywali ją "szamanką PiS"

To już pewne: Janina Goss została skreślona z listy członków PiS w Łodzi. Jak wyjaśniła posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocniczka prezesa PiS w Łodzi w rozmowie z PAP, sprawa była tylko formalną decyzją, spowodowaną kilkunastomiesięczymi zaległościami w opłacaniu składek przez Goss. Posłanka dodała, że odejście byłej skarbniczki partii, postaci uważanej za zaufaną osobę Jarosława Kaczyńskiego, to element porządków, jakie robi w łódzkim PiS. Można powiedzieć krótko: nie ma zmiłuj!

- Gdyby w łódzkim PiS wszystko było w porządku, to pewnie nikt by mnie nie obdarzał pełnomocnictwem. Odejście pani Janiny Goss to tylko formalność. Z artykułu 6. Statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - wyjaśniła PAP Wojciechowska van Heukelom.

O Janinie Goss media rozpisują się od lat. Wszystko przez jej wieloletnią znajomość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Co więcej, znała się tez z matką prezesa, Jadwigą Kaczyńską. Głośno było m.in. o pożyczce sięgającej 200 tys. zł, której Goss udzieliła Jarosławowi Kaczyńskiemu ponad 10 lat temu. Pieniądze te wówczas były potrzebne prezesowi na leczenie matki. Pożyczka została spłacona w całości w 2017 roku.

Goss była zawsze blisko rodziny Kaczyńskich, a w mediach i politycznych kuluarach krążyły opowieści o tym, że gościła u rodziny na obiadkach. Mówiono o niej "szamanka PiS", a wszystko przez jej zamiłowanie do zielarstwa i wytwarzanie zdrowotnych specyfików. Znane są jej zdjęcia w futrach, bo to był zawsze charakterystyczny element jej garderoby.

Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego. W latach 1990 - 2003 była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Od 1991 do 2003 roku była też radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi. Janina Goss pełniła także funkcje członka rad nadzorczych m.in. PGE, BOŚ, Polskiego Radia, TVP i Orlenu, była też członkiem Zarządu w spółce Srebrna.

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