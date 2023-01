Tak zareagowała Ołena Zełenska na wieść o katastrofie śmigłowca. Serce pęka

Morawiecki: przekazanie przez Niemcy czołgów to kwestia wagi krytycznej

Tragedia na Ukrainie

18 stycznia koło przedszkola pod Kijowem rozbił się helikopter z ministerem spraw wewnętrznych Denysem Monastyrskim, jego zastępca Jewhenem Jeninem i sekretarzem stanu w MSW Jurijem Lubkowiczowem. Zginęła 14 osób, w tym kierownictwo ukraińskiego resortu. Ponadto 25 osób zostało rannych. Ucierpiało także kilkoro dzieci, które w czasie katastrofy przebywały w przedszkolu. Wiadomość o wydarzeniu wstrząsnęła nie tylko Ukrainą, ale także politykami z całymi świata, którzy współpracowali z ukraińskimi politykami. Swoje kondolencje złożyli min. Premier Mateusz Morawiecki i prezydent RP Andrzej Duda.

Ołena Zełenska reaguje na katastrofę

Gdy na Ukrainie rozbił się helikopter z politykami, pierwsza dama tego kraju Ołena Zełenska przebywała w Davos na szczycie Światowego Forum Ekonomicznego. Fotografom udało się uchwycić moment, w którym żona Wołodymyra Zełenskiego dowiaduje się o tragedii. Na jej twarzy widać szok i przerażenie, a na innym trzyma się za kąciki oczu, jakby próbowała powstrzymać łzy. Serce pęka, gdy widzi się, jak ta informacja wstrząsnęła pierwszą damą Ukrainy, a która mimo to stara się być silna. – Rosja nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy. Ta wojna może się rozszerzyć. Nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl – mówiła w Davos Ołena Zełensksa.

Sonda Czy twoim zdaniem Ołena Zełenska to dobra pierwsza dama? Tak Nie Trudno powiedzieć