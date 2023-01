Szymon Hołownia chce rozliczyć PiS, jak kiedyś zrobiono to z Alem Capone!

Co ze wspólną listą opozycji

W Davos trwają obrady Światowego Forum Ekonomicznego z udziałem m.in. premiera RP Mateusza Morawieckiego; we wtorek, 17 stycznia odbył się panel nt. europejskiej obronności z udziałem m.in. prezydenta RP Andrzeja Dudy i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Ołena Zełenska w Davos: Rosja nie ograniczy się do Ukrainy

Ukraina coraz mocniej pogrążona jest w nierównej wojnie z rosyjskim okupantem. Kroplówkowe dostawy broni z Zachodu nie pozwalają ukraińskim siłom zbrojnym na ostateczne odparcie ataków, nie tylko w Donbasie, ale też w całym kraju, gdy spadają wystrzeliwane przez rosyjskich terrorystów rakiety. W tych ciężkich dla Ukrainy warunkach żona prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego, Ołena Zełenska, przyjechała na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. W swoim przemówieniu ostrzegła przed Rosją, która spróbuje rozszerzyć wojnę na inne kraje, jako że "nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy".

Prezydent Zełenski stawia sprawę jasno. "Musimy powstrzymać rosyjski faszyzm"

Pierwsza dama Ukrainy: Zagrożenie wypadkiem nuklearnym jest realne

- Ta wojna może się rozszerzyć – ostrzegła Zełenska, której wystąpienie relacjonowała telewizja Sky News. Pierwsza dama zaapelowała też o działania w celu zapobieżenia "globalnemu kryzysowi na pełną skalę". Przekonywała, że "nie można dopuścić, by wydarzył się nowy Czarnobyl", tj. by na Ukrainie doszło do wypadku nuklearnego.

Kim jest Ołena Zełenska? Nowa książka Aliny Makarczuk powie ci wszystko

Jak będzie wyglądał świat, w którym mogą być ostrzeliwane elektrownie atomowe? Jak będzie rozwijać się inflacja, jeśli będą deptane granice państwowe? Jaki będzie świat, jeżeli miliony ludzi będą zmuszane, by uciekać przed głodem? Jak świat chce osiągnąć neutralność klimatyczną, jeżeli palone są w tej chwili całe miasta na Ukrainie? – pytała retorycznie Zełenska w Davos.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie