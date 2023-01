Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska w Davos

Jolanta Kwaśniewska pojawiła się w Szwajcarii gdzie trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego wybrała się do Davos, by we wtorek (17 stycznia) wziąć udział w spotkaniu z Ołeną Zełńską. Pierwsza dama Ukrainy przybył na Forum, by mówić o tym, co dzieje się na Ukrainie. Wystąpiła z mocny przemówieniem i ostrzegła przed Rosją, która spróbuje rozszerzyć wojnę na inne kraje, jako że "nigdy nie zamierzała ograniczyć się do granic Ukrainy". Zełeńska nawiązała też do działań Rosji, które mogą wywołać "globalnemu kryzysowi na pełną skalę": - Jak będzie wyglądał świat, w którym mogą być ostrzeliwane elektrownie atomowe? Jak będzie rozwijać się inflacja, jeśli będą deptane granice państwowe? Jaki będzie świat, jeżeli miliony ludzi będą zmuszane, by uciekać przed głodem? Jak świat chce osiągnąć neutralność klimatyczną, jeżeli palone są w tej chwili całe miasta na Ukrainie? - pytała pierwsza dama Ukrainy.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Kwaśniewskiej w Davos. Na Twitterze opublikował je dziennikarz Łukasz Mężyk: - Jolanta Kwaśniewska przyjechała właśnie do Ukraine House w Davos na spotkanie z prezydentowa Zelenska - napisał. Na zdjęciu widać, jak Kwaśniewska zamaszystym krokiem idzie na spotkanie. Wyglądała bardzo elegancko ubrana i skupiona. Wiadomo, że znalazł się wśród kilkudziesięciu osób zaproszonych na to spotkanie. Kwaśniewska także pochwaliła się zdjęciem z Ołeną Zełeńską

Jolanta Kwasniewska przyjechala wlasnie do Ukraine House w Davos na spotkanie z prezydentowa Zelenska pic.twitter.com/DmC1Hfl7IT— Lukasz Mezyk 🇵🇱🇪🇺🇺🇦 (@LukaszMezyk) January 17, 2023

