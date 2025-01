Sylwester polityków

Rok 2024 za nami. Sylwestrową noc większość chce spędzić wyjątkowo. A jak i gdzie sylwestra spędzali politycy i najważniejsze osoby w państwie? Donald Tusk złożył Polakom życzenia noworoczne za pośrednictwem internetu. Premier na popularnej platformie X napisał: TO ❤️ BĘDZIE 🇵🇱 POLSKI 💥 ROK! Życzę Wam wiary w siebie, nadziei mocniejszej od zwątpienia oraz miłości silniejszej od zła. I obiecuję dalej robić, co do mnie należy. Cała Polska naprzód!

Podobnie zrobił premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki: - Realizacji celów, spełnienia marzeń i samych sukcesów - tych zawodowych i tych osobistych - dla nas wszystkich i dla Polski - w nadchodzącym 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣! Szczęśliwego Nowego Roku! - napisał na X.

Noworoczne życzenia złożył w sieci także prezydent Andrzej Duda: - Wszystkim życzymy szampańskiej nocy sylwestrowej i Szczęśliwego Nowego Roku 2025. Niech to będzie rok bezpieczny i pomyślny dla Polski, niech będzie udany i dobry dla polskich Rodzin, niech przyniesie rozwój i nowe szanse życiowe naszej Młodzieży. Niech to będzie czas uczciwych wyborów i mądrych decyzji. Niech znów zwycięża w Polsce uczciwość! Do Siego Roku! - przekazał. Wpis prezydenta Dudy urozmaicony został sylwestrowo-noworocznym zdjęciem pierwszej pary. Zatem wszystko wskazuje na to, że głowa państwa sylwestrową noc spędziła na dobrej zabawie. Na zdjęciu szczególną uwagę przykuwają kolczyki Agaty Dudy.

Sylwester w domu czy na balu

Po opublikowanych wpisach niekiedy można domyślać się, gdzie sylwestrową noc spędzili poszczególni politycy. Na przykład Tomasz Trela opublikował zdjęcie, na którym stoi swobodnie w szortach pod choinką i podpisał je tak: - My już prawie gotowi na nowy 2025 rok. Fantastycznej zabawy dla Wszystkich. Można domniemywać, że to zdjęcie zostało zrobione w hotelu w jednym z ciepłych krajów.

W inną nutę uderzył Rafał Trzaskowski. W sylwestrowy wieczór opublikował zdjęcie z psem w ramionach i zaapelował: Wesoło nie znaczy hucznie. Nie strzelaj w sylwestra. Dla Bąbla i wszystkich zwierzaków.

