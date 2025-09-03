Tak Trump przywitał Nawrockiego, Zełenskiego i Putina. Jednego z nich szczególnie wyróżnił

Donald Trump z pewnością jest jednym z najbardziej charakterystycznych i kontrowersyjnych polityków na arenie międzynarodowej. Nie można mu odmówić wielkich ambicji politycznych, w tym między innymi zakończenia wojny na Ukrainie. Między innymi w tym celu spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

Wówczas wiele emocji wzbudziło to, jak liderzy się przywitali. Politycy wysiedli niemal w tym samym czasie ze swoich samolotów na lotnisku, po czym ruszyli ku sobie po czerwonych dywanach ułożonych w kształt litery T. Donald Trump jako pierwszy dotarł do punktu spotkania, gdzie nieco poczekał, aż dojdzie do niego Władimir Putin. W tym czasie krótko zaklaskał. Następnie Amerykanin długo ściskał rękę Putina, a nawet przykrył ją swoją dłonią. Widać było, że czuł się bardzo pewnie: klepał swojego gościa po ramionach, kładł mu rękę na plecach.

Następnie obaj ustawili się na specjalnym piedestale, gdzie przez chwilę pozowali do zdjęć. Potem razem wsiedli do prezydenckiego samochodu i pojechali na miejsce negocjacji.

Spotkanie Trumpa i Zełenskiego

Zupełnie inaczej wyglądało spotkanie Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Tym razem politycy rozmawiali w Białym Domu w Waszyngtonie. Amerykanin oczekiwał swojego gościa od północnej strony gmachu. Gdy Zełenski wysiadł z samochodu, politycy uścisnęli sobie ręce. Dało się słyszeć, że padło pytanie, co Donald Trump chce przekazać Ukraińcom, na co odparł "Kochamy ich". Położył także rękę na plecach Wołodymyra Zełenskiego, po czym zniknęli we wnętrzu Białego Domu.

Spotkanie Trumpa i Nawrockiego

3 września Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą prezydencką wizytę zagraniczną do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump oczekiwał na niego od południowej, bardziej okazałej strony Białego Domu. Od razu uścisnęli sobie dłonie, było także widać wiele uśmiechów i cichą rozmowę. Zaraz nad ich głowami pojawiły się amerykańskie myśliwce, których przelot uczcił pamięć zmarłego polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana. To bezprecedensowe zdarzenie, które pokazało głęboki szacunek dla żołnierza oraz całego narodu polskiego. Bez wątpienia to niezwykłe wyróżnienie dla polskiego prezydenta.

W naszej galerii zobaczysz, jak Donald Trump witał prezydentów:

Sonda Czy Donald Trump powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla? Tak Nie