Tak Sikorski i Trzaskowski śpiewali hymn Polski. Jeden z nich zaliczył wpadkę

O co chodzi?!

Rafał Trzaskowski: rodzina, wykształcenie, kariera. Co o nim wiemy?

To trzeba wiedzieć

Wszystko jest jasne. Rafał Trzaskowski został wybrany, w głosowaniu przez członków Koalicji Obywatelskiej, kandydatem w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W głosowaniu oddano w sumie 22 126 głosów, z czego 74,75 proc. głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy był poruszony wynikiem i swoim sukcesem. - Jestem przekonany, że z prawyborów wychodzimy wzmocnieni, a ja mam bardzo mocny mandat i bardzo dużo energii, determinacji i odwagi, by wygrać z PiS - mówił.

Wyniki po posiedzeniu Rady Krajowej PO ogłosił ze sceny Donald Tusk. Premier mówił: - Zdecydowaliśmy się na prawybory. Wiecie, różnie w różnych partiach było. W jednej partii prezes Kaczyński wybierze kandydata na prezydenta. W innej partii kandydat sam się wybrał, a my zdecydowaliśmy się na prawybory, wielkie przedsięwzięcie - ocenił Tusk.

Zanim jednak ogłosił, że w prawyborach wygrał Rafał Trzaskowski odśpiewamy został hymn Polski. Nieraz zwraca się uwagę na to, że często ludzie błędnie odśpiewują słowa hymny. Zamiast: Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, ludzie śpiewają: póki my żyjemy. I niestety, tak było w czasie odśpiewywania hymny w KO.

Kamery pokazały jak hymn śpiewają obaj kandydaci z prawyborów. Jak dało się zauważyć: Rafał Trzaskowski odśpiewał hymn poprawnie, a Radosław Sikorski wyraźnie widać, że zaśpiewał "póki". Być może to pomyłka wywołana stresem i chwilą emocji.

Wybory prezydenckie w Polsce

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się wiosną, możliwe terminy to: 4 maja, 11, maja, 18 maja albo 25 maja. Zaś drugiej tury wyborów, jeśli będzie taka potrzeba, to: 18 maja, 25 maja, 1 czerwca lub 8 czerwca.