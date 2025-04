Tak Rafał Trzaskowski szkolił się na poligonie! Mamy zdjęcia!

"Express Biedrzyckiej": Ekonomia kontra Polityka - Co czeka Polskę?

Rafał Trzaskowski z certyfikatem po szkoleniu wojskowym

W piątek, jako pierwsi poinformowaliśmy o zamiarach Rafała Trzaskowskiego, który zdecydował się przejść szkolenie wojskowe „Trenuj z wojskiem”. Polityk dotrzymał obietnicy i w sobotę, 5 kwietnia na platformie X, zamieścił certyfikat ukończenia szkolenia wojskowego.

"Trenuj z wojskiem" to program Ministerstwa Obrony Narodowej ukierunkowany na dobrowolne i bezpłatne szkolenia wojskowe. Szósta edycja potrwa od 5 kwietnia do 5 lipca 2025.

W każdą sobotę, przez 11 tygodni ochotnicy ( wieku od 15 do 65 lat z polskim obywatelstwem) będą mogli trenować w różnych jednostkach w kraju. Na zajęcia można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób (wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt). Zapisać się można przez telefon i internet.

Kandydat na prezydenta szkolił się w Wesołej

W mediach społecznościowych Trzaskowski podziękował ekipie z bazy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, gdzie odbył szkolenie. Polityk docenił szkoleniowców, określając ich mianem "doświadczonych fachur z pasją".

- "Aż duma rozpiera, że mamy takich profesjonalnych żołnierzy (którzy też bardzo uważnie obserwują wszystko co dzieje się na nowoczesnym polu walki)" - napisał Trzaskowski na portalu X.

Dodał również, że ośmiogodzinny trening pod okiem fachowców, to znakomity sposób, żeby nauczyć się lub przypomnieć sobie wiele cennych umiejętności - podstawy walki wręcz, obsługi broni. - "Cieszę się też, że na szkoleniu spotkałem mnóstwo zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do wspólnego bezpieczeństwa osób - i kobiet, i mężczyzn. To bardzo budujące!" - napisał Trzaskowski.

