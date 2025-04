Leszek Miller mocno o relacjach Polski z USA: " Przestańcie już warczeć na Donalda Trumpa"

Media głównego nurtu każdego dnia przywalają temu Trumpowi jak tylko mogą. Jeżeli będzie odbierał sygnały z Polski, że jest tu niemile widziany, że płynie stąd tylko nieustanna krytyka to pomyśli, że jego żołnierzy można stąd wycofać. Po co go antagonizować? Polska nie powinna go atakować tylko powiedzieć, że przez najbliższe cztery lata jest prezydentem USA i trzeba z nim się porozumieć, trzeba przestać na niego warczeć bo to nic nie da. Mam na myśli niektórych polityków i media.