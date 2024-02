Tak posłowie spędzają wolny czas poza Sejmem! Polityk Trzeciej Drogi gra na instrumencie! Nie uwierzysz, jakim [WIDEO]

- W moim przypadku oznaczało to odkurzenie moich skrzypiec. Graniem bym tego nie nazwał, bo już zbyt wiele zapomniałem, dobrze, że tylko ja tego słucham, ale bardzo mnie to odstresowuje. Oczywiście aktywność fizyczna- niezbędna w pracy parlamentarzysty, który siedzi, chodzi na spotkania. Przy tym całym harmidrze, ulu w jakim tu jesteśmy w Sejmie, bardzo dobrze się wyciszyć – tutaj pomagają książki, może jakiś seans filmowy, czy serial. To już dużo daje jeśli chodzi o – jak to się mówi – „work life balance”. Jeśli zaś chodzi o skrzypce, to skończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej, skrzypce są bardzo pięknym, ale też trudnym instrumentem, tutaj minimetry decydują czy dany dźwięk wybrzmi dobrze czy nie. Więc tutaj bardzo ważne jest, skupienie i precyzja – dlatego tak to uwielbiam. - mówi nam poseł Adam Gomoła z Trzeciej Drogi.

Posłanka Anita Kucharska- Dziedzic lubuje się w literaturze: - W wolnym czasie, marzę o tym by czytać książki i czytać je w papierze, ponieważ kiedy jadę do Sejmu lub z niego wracam, to czytam te książki w formie elektronicznej. A wyłożenie się z książką pod kocykiem, z czajniczkiem ulubionej herbaty, co było moim udziałem przez wiele lat pracy, jako nauczycielka akademicka, jako literaturoznawczyni i jest to moja ogromna przyjemność. Najbardziej lubię polską literaturę realistyczną, która pokazuje zaangażowanie polskich pisarzy po stronie dobra, spraw społecznych, praw człowieka, po stronie upominania się o tym, którzy są niezauważeni i lekceważeni. Lubię literaturę zaangażowaną, tak samo jak kino zaangażowane.

Minister nauki Dariusz Wieczorek – namawia wszystkich do gry w tenisa: - Ostatnio mało jest tego wolnego czasu, ale albo gram w tenisa, albo czytam zaległe gazety i to jest odpoczynek. A w tenisa idzie mi bardzo dobrze, uwielbiam ten sport i namawiam wszystkich do tego, aby sport uprawiać.

Poseł Marcin Józefaciuk (PO) uwielbia za to biegać, w dodatku – robi to w szlachetny celu: - Jak spędzam wolny czas? To bardzo proste pytanie – biegam! Biegam i rozmawiam z moimi uczniami, spotykam się on-line i of-line z nimi, ostatnio wspomagaliśmy akcję dla przedszkola i szkoły podstawowej w Łodzi, biegaliśmy dla nich półmaraton i zbieraliśmy pieniądze. Angażuje się charytatywnie i spędzam czas wśród ludzi.

Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska) – czas najchętniej spędza aktywnie – najlepiej z synami:- O ile mam wolny czas to lubię go spędzać aktywnie, w szczególności uprawiając sport. Bieganie, jazda na rowerze, pływanie – to są moje ulubione sporty. Syn mi rośnie więc w piłkę też czasami gramy, ale teraz pogoda jest niesprzyjająca. Zdarza mi się też czasami – muszę to przyznać – z sąsiadami udać się na taki mecz piłkarski tatusiów.

A poseł Robert Telus (PIS) każdą wolną minutę – poświęca tym, których kocha najbardziej: - U siebie w domu z rodziną. Chciałam móc spędzać z nią jak najwięcej czasu, mam wspaniałą żonę i dzieci, a już czwórkę wnuczków – i to jest moja największa radość! - niektórzy lubią gdzieś wyjechać, a jak chciałbym mieć jak najwięcej czasu, żeby być w domu z rodziną.

