Cukier liderem drożyzny

GUS przedstawił średnioroczną inflację za rok 2022 – wyniosła 14,4 proc. W drugiej połowie roku wzrosty cen były jednak zdecydowanie wyższe (od 15 do 17,9 proc.). W ciągu ostatnich 12 mies. najbardziej zdrożał cukier (średnio o 90 proc.), za 1 kg trzeba dziś zapłacić 6 zł, czyli dwa razy tyle co przed rokiem. Znacząco zdrożały także: mąka (z niecałych 3 do 4 zł za kilogram) oraz wędliny, owoce, słodkie napoje, a nawet papier toaletowy. – Nie chce mi się chodzić do sklepu, bo denerwuję się, gdy widzę ceny. Po takiej wycieczce odechciewa mi się żyć. To straszne, że doczekałam takich czasów, bo niedawno myślałam, że na starość nie będę się martwić o chleb. Przez te ceny nie kupuję wielu rzeczy, na które mnie było stać jeszcze dwa lata temu. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej, bo nikt nie panuje nad tym bałaganem – mówi nam Alina Matusz (78 l.) z Siedlec. Sprawdź, jak dobrze zaplanować urlop w roku 2023. Kalendarz świąt

Najgorszy rok w życiu

Na drożyznę narzeka także Marek Lendzion (52 l.), agent ochrony z Siedlec. - Ceny mnie już dobijają, bo każdego dnia są wyższe. Dziś wydałem na zakupy 180 zł, a w ubiegłych latach za to samo, co kupiłem dziś, zapłaciłem 90 zł. Rośnie wszystko, światło, gaz, paliwo i wszelkie opłaty za mieszkanie. Nie wyobrażam sobie, co będzie się działo dalej. Możliwe, że już niedługo będziemy się mierzyć z potworną biedą. Rok 2023 będzie chyba najgorszy w moim życiu - ocenia pan Marek.Nowa lista leków refundowanych 2023. Sprawdź, które leki zdrożały najbardziej

Olej może stanieć?

Eksperci twierdzą, że inflacja zacznie hamować, lecz nie od razu. – Wkrótce odczujemy wzrost cen na skutek wzrostu rachunków za prąd i gaz, lecz najpóźniej od kwietnia dynamika wzrostu cen zacznie spadać – twierdzi ekonomista Marek Zuber (51 l.). – Wydaje mi się, że jest nawet szansa na spadek cen niektórych produktów. Stanieć powinny np.: olej rzepakowy, drób, mąka i cukier. Ceny tych produktów na świecie spadają już od dawna – tłumaczy ekonomista.

Izabela Leszczyna: "Po nowym roku przy zniesieniu tarcz tzw. antyinflacyjnych inflacja na pewno przebije 20 proc." [Sedno Sprawy]