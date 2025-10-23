800 plus tylko dla biednych? Ministra rodziny odpowiada na pomysł posłanki KO

Posłanka Klaudia Jachira chce, żeby 800 plus dostawali tylko ubodzy Polacy.

Do swojego pomysłu Jachira za mierza przekonać polityków KO.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapewnia, że nie są planowane zmiany w programie 800 plus.

Jachira proponuje odebrać bogatym 800 plus

Jak wczoraj informowaliśmy, posłanka Jachira chce wykluczyć ze świadczenia rodziny przekraczające drugi próg podatkowy. - Skończmy z tym, że najbogatsi dostają świadczenie socjalne, czy społeczne. 800 plus tak się nazywa, ale nie ma z tym wiele wspólnego – mówi Jachira. Z drugiej strony posłanka KO chce szukać oszczędności wśród tych, którzy nie rwą się do żadnej pracy. - Bardzo dobrym pomysłem jest bardzo liberalne podejście do aktywizacji zawodowej, co najmniej jeden rodzic musiałby pracować chociaż na umowę zlecenie. Świadczenia nie traciliby też ci, którzy są zarejestrowani w pośredniaku i aktywnie poszukują pracy – tłumaczyła posłanka KO w rozmowie z nami.

Klaudia Jachira przekonuje, że zmiana prawa przyniesie bardzo realne oszczędności w trudnej przecież sytuacji budżetowej. - 15 miliardów złotych to są oszczędności dzięki odebraniu świadczenia niepracującym. Kolejne, myślę, że około 10 miliardów, tak bym szacowała, to zabranie najbogatszym więc proszę zobaczyć, mamy 25 miliardów złotych - wylicza zadowolona parlamentarzystka.

Szefowa MRPiPS komentuje pomysł posłanki

Czy rząd planuje zatem zmiany w wypłatach? - Program 800 plus to stabilny i sprawdzony filar polityki rodzinnej państwa. To pieniądze na i dla dzieci. Nie ma żadnych planów ograniczania tego ważnego programu. Naszym zadaniem jest dawać rodzinom pewność i przewidywalność – i właśnie to robimy. Rodzice i dzieci mogą być spokojni: 800 plus zostaje – zaznacza stanowczo w rozmowie z nami ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Express Biedrzyckiej - Grzegorz Schetyna | 2025 10 22 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.