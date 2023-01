Nowy Rok, nowe dopłaty dla pacjenta

Ministerstwo Zdrowia co dwa miesiące przedstawia nową listę leków, które podlegają refundacji. Nowa, obowiązująca od stycznia, lista przynosi zmiany negatywne dla pacjentów, choć można znaleźć też korzystne. Niestety, w związku z decyzją producenta, nie są już refundowane dwa popularne leki na cukrzycę: Tresiba Penfill i Tresiba Flextouch. Bez refundacji trzeba teraz za nie płacić ponad 200 zł, czyli dwa razy więcej niż do tej pory. Na szczęście na liście pojawiły się nowe pozycje, a wśród nich preparaty dla diabetyków. Chodzi o leki zawierające gliptyny, które poprawiają wydzielanie insuliny (najtańszy z nich kosztuje 10 zł). Od stycznia jest też zupełnie refundowany ważny lek na zapalenia jelit oraz stawów – Tullex. Przed refundacją lek kosztował ok. 300 zł, a teraz chorzy mogą go mieć już za 3,20 zł.

Aż 216 leków zagrożonych deficytem! Zobacz, czy twój jest na liście

Zdrożały leki wziewne

Podwyżkami objęto aż 428 leków. Powód do zmartwień mają osoby z chorobami płuc bowiem podrożało wiele leków wziewnych – w największym stopniu Comboterol i Fostex, za które trzeba teraz płacić odpowiednio o 18,60 zł i 16,67 zł więcej niż w grudniu.

Polacy płacą najwięcej za leki. Szykują się duże zmiany

Jeśli chodzi o zmiany cen leków, które już były refundowane, to obniżyły się stawki 292 produktów. O prawie 64 zł niższe są ceny leków na cukrzycę: Januvia i Janumet. O 12,59 zł, czyli prawie o połowę, staniały leki przyjmowane przez pacjentów onkologicznych.

Sonda Czy emeryci 70 plus powinni otrzymywać darmowe leki? TAK NIE NIE MAM ZDANIA