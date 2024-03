Tak ostrego wpisu Donalda Tuska dawno nie było! Zapowiada "koniec porządków i przyspieszenie"

To już pewne! Prawo aborcyjne w Sejmie. Szymon Hołownia podał datę. Jest kontrowersyjna!

To zakończy protesty?

Donald Tusk uderzył w Prawo i Sprawiedliwość we wpisie, zarzucając dawnemu rządowi m.in. pozostawienie chaosu w sądach. Premier swój wpis umieścił przed rozpoczęciem 8. posiedzenia Sejmu X kadencji, podczas którego zaplanowane jest m.in. głosowanie nad informacją rządu dotyczącą możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro.

Zobacz: Tusk wprost o rekonstrukcji rządu. "Nastąpi tak czy inaczej"

- Zostawili nam rekordowy dług, wszechobecną korupcję, zdeprawowane media, partyjną prokuraturę, chaos w sądach, tysiące krewnych i znajomych w spółkach, bałagan w rolnictwie, skompromitowaną dyplomację, wetującego prezydenta i partyjniaka w NBP. Kończymy porządki i przyspieszamy! - napisał bezkompromisowo Tusk.

Sprawdź: Nagła konferencja Donalda Tuska! Przyznał się błędu

Przypomnijmy, że o szefie NBP premier wypowiadał się także w środę podczas konferencji prasowej. - Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach - stwierdził.

Zostawili nam rekordowy dług, wszechobecną korupcję, zdeprawowane media, partyjną prokuraturę, chaos w sądach, tysiące krewnych i znajomych w spółkach, bałagan w rolnictwie, skompromitowaną dyplomację, wetującego prezydenta i partyjniaka w NBP. Kończymy porządki i przyspieszamy!— Donald Tusk (@donaldtusk) March 20, 2024

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej