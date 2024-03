Nagła konferencja Donalda Tuska! Przyznał się błędu

Nagła konferencja Szydło i Kaczyńskiego. Do wyborów tuż-tuż

Donald Tusk postanowił zabrać głos po posiedzeniu Rady Ministrów, podczas którego posłowie zajmowali się między innymi projektami dot. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o pomocy społecznej. W czasie konferencji mówił między innymi o możliwości wzięcia wakacji dla niektórych przedsiębiorców i dodatkach dla pracowników opieki społecznej.

Premier odniósł się także do postulatu z kampanii wyborczej "100 konkretów na 100 dni". Według obietnic w nieco ponad trzy miesiące sprawowania władzy w Polsce rząd Donalda Tuska miał zrealizować aż 100 obietnic, co się nie udało. Obecna opozycja podkreśla, że Polacy zostali oszukani. Lider PO postanowił odnieść się do tych słów.

- Słyszałem, że pojawiły się literackie epitety pod moim adresem i moich współpracowników w związku ze 100 konkretami rządu na 100 dni. Chcę powiedzieć, że kiedy słyszę "królowie kłamstwa" w ustach Kaczyńskiego czy Błaszczaka, kiedy widzę stojącego tam Morawieckiego zarzucającego kłamstwo, to myślę: mieliśmy 8 lat do czynienia ze sługami kłamstwa. Mówimy o skoku na wielką kasę całej tej ekipy. Bezwstydne złodziejstwo - mówił.

Jak podkreślił Donald Tusk, kiedy obiecywał 100 konkretów na 100 dni nie wiedział jeszcze, jak wiele poprzednia władza "zepsuła", dlatego przeliczył się jeśli chodzi o możliwości swojego rządu.

- Domyślałem się, ale nie sądziłem, że aż w takim stanie dostaniemy w nasze ręce państwo polskie - powiedział premier. - Pewien błąd w kalkulacji popełniłem - dodał.

Polityk zaznaczył, że obecnie rząd działa w warunkach "zabetonowania pisowskiego państwa" i bardzo wiele energii zabiera "rozkucie betonu" zanim jakiekolwiek zmiany będą możliwe. Zapewnił jednak, że koalicja rządząca nie zamierza się poddawać.

-Będziemy dalej robić wszystko, żeby zobowiązania wypełnić. Większość ze 100 konkretów jest w jakiejś fazie realizacji - stwierdził Donald Tusk.

