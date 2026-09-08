Tak Niemcy zareagowali na triumf AfD. Tłumy na ulicach

Tysiące osób demonstrowało w Berlinie i Poczdamie, wyrażając sprzeciw wobec prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec i skandując hasła antyfaszystowskie.

Partia AfD odniosła znaczące zwycięstwo w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt, zdobywając 43,8% głosów.

Mimo braku samodzielnej większości, AfD zamierza podjąć próbę sformowania rządu w Saksonii-Anhalt poprzez pozyskanie poparcia pojedynczych parlamentarzystów, co byłoby pierwszym przypadkiem objęcia przez nią władzy w jednym z niemieckich krajów związkowych.

W wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt, które odbyły się 6 września, partia AfD odnotowała znaczący sukces, uzyskując 43,8 procent poparcia.

W poniedziałek 7 września wieczorem, historyczna Brama Brandenburska w Berlinie stała się miejscem masowej demonstracji. Zgromadzeni wyrażali swój zdecydowany sprzeciw wobec prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec. Dane dotyczące frekwencji były rozbieżne; berlińska policja oszacowała liczbę uczestników na około 5 tysięcy, podczas gdy organizatorzy podali znacznie wyższą liczbę – nawet 14 tysięcy osób.

Uczestnicy manifestacji prezentowali transparenty z hasłami takimi jak: "Faszyzm nie jest alternatywą" oraz "Powstrzymać nazistów z AfD! Skończyć z rasizmem i cięciami socjalnymi". Wielokrotnie skandowano również: "Wszyscy razem przeciwko faszyzmowi".

Podobna demonstracja, gromadząca kilkuset uczestników, miała miejsce w poniedziałek w Poczdamie, niedaleko stolicy, również skierowana przeciwko AfD.

Perspektywy Utworzenia Rządu przez AfD

Mimo że Alternatywa dla Niemiec nie osiągnęła samodzielnej większości w parlamencie landowym, jej deklarowanym celem jest utworzenie rządu. Partia planuje dążyć do tego poprzez pozyskanie wsparcia pojedynczych posłów z innych frakcji. Jeśli te starania okażą się skuteczne, AfD po raz pierwszy w swojej historii mogłaby stanąć na czele rządu w jednym z niemieckich krajów związkowych.

Sonda Czy to dobrze, że AfD wygrało wybory w Niemczech? Tak Nie Nie wiem