Pasławska ostro o byłym członku PSL. „Człowiek wielkiego hałasu i wielkich interesów”

Temat Władysława Serafina pojawił się w audycji „Gość Radia ZET” podczas serii pytań od słuchaczy. Jedno z nich dotyczyło jego wypowiedzi o pieniądzach, które miały służyć pomocą rolnikom. Pasławska została zapytana, czy PSL zamierza pozwać byłego działacza oraz czy partia nie obawia się kontroli faktur.

Odpowiedź posłanki była ostra. Pasławska oceniła, że Serafin znalazł sposób na obronę siebie poprzez atakowanie ugrupowania. – Każdy kto był przy PSL-u wie, kim jest pan Serafin – powiedziała w Radiu ZET.

Pasławska mówi o „próbie oczernienia”

Prowadzący zapytał, czy zachowanie byłego członka PSL można uznać za obronę przez atak. – To jest obrona przez atak to jest próba oczernienia – odpowiedziała Urszula Pasławska.

Polityczka sugerowała również, że działania Serafina mogą mieć związek z „hamulcami”, które miały być wobec niego stosowane w poprzednich latach. Następnie wygłosiła wyjątkowo mocną opinię na jego temat.

– Jest to człowiek z całą pewnością wielkiego hałasu i wielkich interesów – stwierdziła na antenie Radia ZET.

PSL pozwie pana Serafina?

Dziennikarz zwrócił uwagę, że jeśli słowa Serafina są – jak wynikało z rozmowy – kłamstwem i dezinformacją, PSL powinien wystąpić na drogę sądową. Pasławska początkowo zastrzegła, że partia zapewne zastanowi się nad takim krokiem. Po chwili przyznała jednak rację prowadzącemu. – Ma pan rację, tak, powinien być proces – powiedziała. Posłanka podkreśliła przy tym, że krytyka ma swoje granice. – Ma prawo krytykować, ale nie ma prawa pomawiać – zaznaczyła w Radiu ZET.

Z wypowiedzi Urszuli Pasławskiej wynika, że decyzja o ewentualnym procesie jeszcze nie zapadła. Jej słowa pokazują jednak, że ludowcy poważnie rozważają reakcję prawną na zarzuty byłego członka PSL.