Polska poderwała myśliwce. Alerty RCB zostały rozesłane!

Jak dalej przekazano w komunikacie: - Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Podkreślono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitorowało sytuację, a podległe siły i środki były pozostawione w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Mieszkańcy powiatów w dwóch województwach otrzymali alerty RCB

W związku z zaistniałą sytuacją, czyli zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, wysłane zostały alerty RCB. Trafiły one do mieszkańców powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego, a mianowicie do:

• LUBELSKIEGO: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski

• PODKARPACKIEGO: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/49if0SmQBk— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 8, 2026

Około godziny 5:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało w alerty dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego wz. z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. RCB przekazało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty - czytamy w komunikacie.

Około godziny 6:30 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało komunikat: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty." Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

Zaś przed godziną 7:00 pojawiła się aktualizacja: "Alert RCB - aktualizacja. UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty."

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