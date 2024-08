Tak Donald Tusk zareagował na decyzję PKW ws. PiS. Wymowne stwierdzenie

Donald Tusk postanowił krótko skomentować decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie PiS. Warto przypomnieć, że w czwartek 29 sierpnia członkowie komisji zagłosowali za odrzuceniem sprawozdania finansowego PiS, przez co partia Jarosława Kaczyńskiego straciła subwencję.

W sieci od razu pojawiło się wiele komentarzy w tej sprawie. Uwagę zwraca między innymi post Donalda Tuska, zamieszczony na Twitterze.

- PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość - napisał premier w krótko, ale wymownie.

Odpowiedział mu między innymi poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. - Prawo może i tak, ale sprawiedliwości tu za grosz nie ma, bo gdyby była, to Wy też byście stracili subwencję. Nie jest tak, tylko dlatego, że teraz po prostu to Wy rządzicie i macie kontrolę nad spółkami, synekurami, urzędami, ministerstwami i co najważniejsze dla Was - sądami - stwierdził.

Także posłanka PiS Anna Krupka postanowiła się odnieść do słów lidera PO. - Donald Tusk już wkrótce pozna znaczenie słowa „Obywatelska”… Obywatelska siła w Narodzie - stwierdziła, zapewne nawiązując do zbiórki zorganizowanej przez jej klub parlamentarny, dzięki której wyborcy mogą przekazywać partii darowiznę.

Swój komentarz do sprawy zamieścił na Twitterze także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - PiS-u nikt dziś nie ukarał, PiS ukarał się sam. Kampanię zrobił na sterydach, a dziś za te sterydy wystawiono mu po prostu rachunek. Partie finansujemy w Polsce za publiczne pieniądze. Publiczna kontrola nad uczciwością wydatków na kampanie nie jest żadną zemstą, jest tym, czym walka z dopingiem jest w sporcie. - napisał.

PiS poznaje prawdziwe znaczenie słów prawo i sprawiedliwość.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 29, 2024

PiS-u nikt dziś nie ukrał, PiS ukarał się sam. Kampanię zrobił na sterydach, a dziś za te sterydy wystawiono mu po prostu rachunek. Partie finansujemy w Polsce za publiczne pieniądze. Publiczna kontrola nad uczciwością wydatków na kampanie nie jest żadną zemstą, jest tym, czym…— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) August 29, 2024