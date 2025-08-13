Tajny briefing z Białego Domu. Trump rozmawiał z Nawrockim

Weronika Fakhriddinova
2025-08-13 16:14

Prezydent Karol Nawrocki znalazł się w wąskim gronie przywódców Europy, z którymi Donald Trump omawiał kulisy nadchodzącego szczytu na Alasce. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, rozmowa odbyła się w formule zamkniętej telekonferencji i dotyczyła kluczowych dla bezpieczeństwa świata tematów.

Karol Nawrocki odwiedził Gdańsk. Prezydent zajrzał do klubu bokserskiego

i

Autor: PAP/Marcin Gadomski
  • Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami.
  • Rozmowa była przygotowaniem do szczytu na Alasce.
  • Spotkanie odbyło się z inicjatywy prezydenta USA.
  • Polska znalazła się w gronie państw kluczowych dla strategicznych rozmów transatlantyckich.

Co wiemy oficjalnie

Kancelaria przekazała, że Prezydent RP Karol Nawrocki reprezentuje Polskę podczas telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta USA Donalda Trumpa z europejskimi liderami przed spotkaniem na Alasce.” Zapowiedziano też wystąpienie szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza i rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza po zakończeniu rozmów. 

Sasin kieruje sprawę KPO do prokuratury: "Zorganizowana grupa przestępcza”

Kontekst: Alaska i rozmowa z Putinem

Telekonferencja wpisuje się w serię konsultacji przed szczytem Trump–Putin na Alasce. Amerykańskie i międzynarodowe media podkreślają, że Zeleński i przywódcy europejscy starają się wpłynąć na stanowisko USA przed spotkaniem, Biały Dom obniża oczekiwania, nazywając szczyt „ćwiczeniem słuchania”, a sprawa Ukrainy i warunków ewentualnego zawieszenia broni pozostaje kluczowa. 

Polska przy tym stole

O udziale Nawrockiego informują również główne redakcje w kraju; wskazują, że wątek rozmów dotyczy bezpieczeństwa europejskiego i wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Kancelaria akcentuje, że to prezydent RP reprezentuje Polskę w rozmowie zorganizowanej przez Biały Dom. 

Co dalej?

Dziś o 17:00 Kancelaria zapowiedziała briefing dot. udziału Polski w naradzie. To wtedy powinniśmy poznać więcej szczegółów agendy i wątków zgłoszonych przez stronę polską przed rozmowami na Alasce. 

Dzisiejsza narada w formacie online pokazuje jedno, Polska znów siedzi przy stole, przy którym ważą się decyzje o przyszłości całego kontynentu. W cieniu przygotowań do szczytu Trump–Putin, Karol Nawrocki ma szansę przekazać polską perspektywę wprost do Białego Domu. O tym, czy jego głos wybrzmi w finalnym komunikacie z Alaski, dowiemy się już wkrótce.

