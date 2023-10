Tajne negocjacje PiS. Rzecznik rządu ujawnia

To byłaby największa sensacja po wyborach. Co planuje PiS?

Co ze sprawą aborcji w nowym rządzie? Szymon Hołownia dał jednoznaczną odpowiedź

Zaskakujące słowa polityka Lewicy. Zamiast aborcji na życzenie do 12 tyg. ciąży, możliwy powrót do kompromisu

Dwa tygodnie po wyborach wciąż do końca nie wiemy, kto będzie rządził. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że nowy rząd utworzą partie do tej pory opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. Co jednak zaskakujące, na konsultacjach u Andrzeja Dudy, Mateusz Morawiecki zadeklarował, że uda mu się stworzyć większość w Sejmie. Nieoficjalnie mówi się o negocjacjach z posłami Trzeciej Drogi, ale na ten moment trudno mówić o szczegółach. Jaki jest zatem plan PiS? - Oczywiście sondujemy część posłów opozycji, którzy nie zgadzają się choćby z wizją przymusowej integracji europejskiej, z pomysłami Lewicy, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe. Jest grupa posłów, którzy są rozsądni w tym zakresie. Mają podobne podejście, ale dopóki nie ma desygnowania naszego kandydata na premiera, nie mają chęci ujawniania się, bo wiadomo jak może ich potraktować „liberalna elita” - powiedział w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Na dokładne rozstrzygnięcie będziemy musieli poczekać do 13 listopada, kiedy zbierze się nowo wybrany Sejm.