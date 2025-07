Gdy Szymon Hołownia został politykiem szybko zyskał sympatię Polaków. Ta spotęgowała się, kiedy zajął fotel marszałka Sejmu. To wówczas transmisje z sejmowych posiedzeń biły rekordy popularności, a żartobliwie nazywano je Sejmflixem. Niestety, złota era Hołowni najwyraźniej minęła bezpowrotnie. Nie dość, że polityk zaliczył słaby wynik w ostatnich wyborach prezydenckich, to i jego formacja nie ma już tylu zwolenników, co wcześniej.

Koszmarny sondaż dla Hołowni! To musi zaboleć

Mało tego, teraz spadł na Szymona Hołownię kolejny potężny cios w postaci sondażu, w którym sprawdzono, czy polityk cieszy się zaufaniem społeczeństwa. Niestety, wyniki są katastrofalne dla marszałka Sejmu! Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET sprawdził, co tak naprawdę Polacy sądzą o marszałku Sejmu.

SPRAWDŹ: Lech Wałęsa o marszałku Sejmu i liderze Polski 2050: Hołownia szkodzi rządowi!

Badanym postawiono pytanie: Czy ufa Pan / Pani marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni? Jeszcze niedawno w ciemno można było przewidywać, że Hołownia cieszy się sympatią, uznaniem, a także zaufaniem społeczeństwa. Jednak wyniki sondażu pokazują jasno, że niestety teraz jest zupełnie inaczej.

Odpowiedzi rozłożyły się następująco:

Zdecydowanie tak - taką odpowiedź wskazało 1,5 proc.;

Raczej tak – wskazało 13 proc. badanych;

Raczej nie – odpowiedziało 35,5 proc. osób;

Zdecydowanie nie – aż 46,7 proc.;

Nie wiem / trudno powiedzieć – taką odpowiedź zaznaczyło 3,3 proc. osób

Oznacza to, że aż 82,2 proc. Polaków przyznaje, że nie ufa marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, a zaufaniem darzy go jedynie 14,5 proc.

Poparcie polityczne partii a zaufanie do Hołowni. Jasny sygnał!

W badaniu sprawdzono też, to, kto ufa marszałkowi Sejmu, jeśli pod uwagę weźmie się poparcie dla poszczególnych partii politycznych. Wynika z tego, że Hołowni w większości nie ufają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (84 proc. popierających PiS nie ufa marszałkowi), ale też Koalicji Obywatelskiej (85 proc. mu nie ufa). Sprawdzono też, jak wygląda zaufanie wśród wyborców, którzy popierali Trzecią Drogę (która jak wiemy już się zakończyła). Nawet ci wyborcy teraz nie ufają Hołowni, to aż 70 proc. wyborców Trzeciej Drogi.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony na próbie 1071 osób, w dniach 11-12 lipca 2025 roku.

Szymona Hołownia - ile wiecie o nowym marszałku Sejmu? [QUIZ] Pytanie 1 z 12 Gdzie urodził się Szymon Hołownia? W Białymstoku W Warszawie W Lublinie Następne pytanie