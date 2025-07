Prokurator Generalny wnioskuje o uchylenie immunitetów Brauna i Fritza

Prokurator Generalny Adam Bodnar podjął zdecydowane kroki w związku z postępowaniami prowadzonymi przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi i posłowi Romanowi Fritzowi. Bodnar on wnioski o uchylenie immunitetów obu polityków, co otwiera drogę do postawienia im zarzutów. Braunowi zarzuca się popełnienie aż 17 przestępstw, a Fritzowi współudział w jednym z nich.

i Autor: PAWEL KIBITLEWSKI / SUPER EXPRESS