Tajna narada Koalicji Obywatelskiej. O czym zdecyduje Tusk?

Już 9 czerwca Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Dokładne nazwiska nie są jeszcze znane, ale moment, kiedy je poznamy, zbliża się wielkimi krokami. Jak ustaliła Wirtualna Polska już we wtorek, 23 kwietnia w Ożarowie Mazowieckim dojdzie do spotkania polityków Koalicji Obywatelskiej, by omówić najważniejsze sprawy przed kampanią. Według wielu doniesień, do Brukseli wybiera się co najmniej kilku ministrów z rządu Donalda Tuska, a to będzie oznaczało konieczność rekonstrukcji. Mówił o tym już wcześniej premier.

- Ja zakładam - ponieważ rozmawiam z moimi paniami i panami ministrami, że niektórzy decyzją swoją czy swojej partii będą kandydowali w wyborach do PE. No i to jest jeden powód, dla którego ta rekonstrukcja będzie dość zrozumiała, oczywista - stwierdził Donald Tusk. Według nieoficjalnych informacji, do europarlamentu zamierza startować minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz oraz szef resortu aktywów państwowych Borys Budka. Szczegóły mamy poznać za kilkanaście godzin.

